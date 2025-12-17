Gimeno conoce en Barcelona de la mano de la Fundación Bofill un programa de aprendizaje completo más allá de la escuela

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, se reúne en Barcelona con la Fundación Bofill para conocer un programa de aprendizaje completo más allá de la escuela. - KIKE RINCÓN-EUROPA PRESS

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha mantenido este miércoles una reunión en Barcelona, en la sede de la Fundación Bofill, en el transcurso de la cual ha podido profundizar en el conocimiento del origen y desarrollo de las políticas de impulso de la educación a tiempo completo y comunitaria, la denominada 'Educación 360', cuya implantación en Navarra quiere llevar a cabo el departamento mediante un pilotaje educativo.

En las sesiones de trabajo, además del consejero, han estado presentes por parte del departamento de Educación los directores generales de Educación y FP, Gil Sevillano, y de Digitalización y Servicios Educativos, Luis Calatayud. El encuentro ha sido coordinado por Xavier Martínez Celorrio, profesor de Sociología de la Educación de la Universidad de Barcelona y actualmente secretario general del Consejo Interuniversitario de Catalunya (CIC), órgano de la Generalitat que agrupa y coordina a 12 universidades públicas y privadas, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

La delegación navarra ha sido recibida por Ismael Palacín y María Truñó, pertenecientes al equipo directivo de la Fundación. Ismael Palacín y Monica Nadal han realizado una presentación de la Fundación Bofill. Posteriormente María Truñó y Marta Domènech han presentado la denominada 'Aliança Educació 360', a la que ha seguido un debate con dos de los municipios socios de la Aliança, Viladecans y Vall d'en Bas.

El Gobierno de Navarra ha explicado que en Cataluña se está extendiendo la educación a tiempo completo a partir de la Aliança Educació 360 iniciada en 2018 entre la Diputación de Barcelona, la Fundación Bofill y los movimientos de renovación pedagógica. En estos momentos forman parte de la alianza más de 150 ayuntamientos y consejos comarcales que ofrecen programas propios de verano educativo, refuerzo escolar, nuevas oportunidades contra el abandono y programas de extraescolares, en especial para alumnos de la ESO con jornada compactada. También forman parte de la alianza más de 50 centros educativos 360 y más de 120 entidades, asociaciones, fundaciones y consejos deportivos del tejido civil y comunitario.

Los responsables educativos del Gobierno de Navarra han podido conocer que la escuela a tiempo completo (ETC) es un modelo pedagógico integral que en los últimos años se ha ido extendiendo en diversas partes del mundo, a través de las reformas educativas de países europeos como Alemania, Francia, Suiza, Portugal o Croacia y también países americanos como Uruguay o México. Presenta diversas modalidades y diseños, pero comparten la ampliación del tiempo educativo y la optimización de la escuela como espacio de experiencias y situaciones de aprendizaje más significativas, conectadas con los objetivos curriculares y reorganizando la relación con su entorno local y con el tiempo no lectivo y extraescolar.

Ya en las jornadas del Consejo Escolar de Navarra celebradas en enero de 2023 en las que analizaron las diferentes jornadas escolares del sistema educativo navarro, Xavier Martínez Celorrio, que participó como ponente, destacó que repensar el modelo de jornada escolar es una gran oportunidad para replantearse a qué proyecto educativo y modelo pedagógico se asocia, ahora que la reforma de la LOMLOE (2020) introduce el currículum competencial, la co-docencia, las situaciones de aprendizaje, la apertura del centro escolar al entorno local o la coherencia entre educación formal y no-formal.

A lo largo de la jornada de trabajo los impulsores de esta política educativa han remarcado que desarrolla un concepto más holístico de la educación, ofrece una educación integral en la trayectoria de cada alumno, refuerza y amplia las oportunidades de aprendizaje, reduce la desigualdad extracurricular en las trayectorias, impulsa el papel inclusivo del centro educativo y enriquece y estructura mejor el ocio extraescolar.

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ya ha incluido en el presupuesto para 2026 un nuevo programa denominado 'Educación 360' de educación a tiempo completo o 360 grados, como proyecto destinado a conectar, reconocer y hace visibles los aprendizajes de los niños de 3 a 12 años más allá de la escuela, promoviendo el acceso de todo el alumnado de un municipio, de un barrio o de un territorio, a actividades educativas abiertas, independientemente de su origen social.