Gimeno dice que ya hay un protocolo de organización del próximo curso escolar pero no adelanta si habrá jornada continua

Según ha informado, se dará a conocer este miércoles tras presentarlo en la sesión de Gobierno

PAMPLONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha informado este martes de que esta pasada noche se ha finalizado el protocolo de prevención y organización de la modalidad educativa presencial para el próximo curso, que se presentará este miércoles, y del que no ha ofrecido detalles. No ha adelantado, por tanto, si el curso que viene habrá o no jornada continua en los centros escolares.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa sobre este asunto, Carlos Gimeno ha indicado que "hay ya un acuerdo entre los departamentos de Educación y Salud" y que de él se informará este miércoles en la sesión de Gobierno para posteriormente hacerlo a la opinión pública y a la comunidad educativa.

El consejero, que no ha adelantado por tanto si habrá jornada continua o no el próximo curso escolar, ha indicado que "se ha diseñado un protocolo de prevención y organización de la modalidad educativa presencial, se ha finalizado esta misma noche y se están ultimando los detalles".

Según ha expuesto, se trata de "un protocolo que tiene unas singularidades", es "una herramienta que se podrá adaptar a los distintos escenarios epidemiológicos que se puedan establecer en un contexto frágil y cambiante como el que podemos observar".