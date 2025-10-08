El Gobierno aprobará este viernes el anteproyecto de Presupuestos para 2026 con "incidencia ya" de EH Bildu

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha manifestado que está previsto que este viernes se apruebe en sesión de Gobierno extraordinaria el anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2026, y que se presente "ya con partidas en las que EH Bildu haya querido incidir".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Arasti ha explicado que "las negociaciones siguen su curso" y hay "absoluta normalidad y nada que no haya ocurrido en la elaboración de Presupuestos de ejercicios anteriores".

"El anteproyecto supone de alguna manera plasmar las partidas que cada departamento, con su techo de gasto, quiere llevar a cabo y ejecutar", ha dicho, para añadir que "los grupos parlamentarios han tenido reuniones con los diferentes consejeros".

Según ha precisado Arasti, "como se ha hecho otros años, el principio de acuerdo es que EH Bildu pueda incidir en el anteproyecto, con lo cual si vamos el viernes a la aprobación en sesión de Gobierno, irá ya con las partidas en las que EH Bildu haya querido incidir del anteproyecto".

QUITA DE LA DEUDA

Sobre la compensación a Navarra por la quita de la deuda, Arasti ha comentado que "veo mucha ansiedad por conocer lo que todavía no se puede conocer". "Estamos ahora mismo en un proceso en el que el Gobierno central tiene que proponer una modificación de una ley orgánica para que encaje la condonación de la deuda de las CCAA de régimen común; está previsto que en un inicio eso sea por un valor de 83.000 millones siempre y cuando todas las CCAA de régimen común accedan a que se les condone esa deuda", ha dicho, para precisar que "no sabemos todavía si eso va a ser así, por tanto, no sabemos todavía qué cálculo se puede hacer".

"Las negociaciones, el diálogo... de manera discreta, y cuando haya algo que podamos o que debamos comunicar, se comunicará", ha comentado.

Sobre la petición de UPN de que se compensen por este tema a Navarra 700 millones de euros, Arasti ha comentado que "en principio ni tenemos ninguna comunicación ni propuesta por parte de UPN, pero ni tan siquiera sabemos qué cantidad va a condonar el Gobierno central a las CCAA".

El consejero ha expresado su "sorpresa" porque "UPN está tratando de decirle a este Gobierno qué es lo que tiene que solicitar al Estado por la condonación de la deuda, cuando en el año 2012 fueron incapaces ni tan siquiera de negociar con el Estado en ese momento, gobernado por el Partido Popular, que los intereses de la deuda que había asumido para las Comunidades Autónomas impactasen en la aportación al Convenio, y hoy es el día que la seguimos pagando porque no se negoció absolutamente nada".