El Gobierno central destina más de 710.000 euros a Navarra para programas de cohesión sanitaria y trasplantes

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del Ministerio de Sanidad, destinar 710.248 euros a Navarra para programas de cohesión sanitaria y trasplantes.

La inversión total del Gobierno de España asciende a 50.268.707 euros, que se distribuyen entre las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), para su ejecución en Ceuta y Melilla, destinados al desarrollo de programas de cohesión sanitaria, formación de profesionales, uso racional de los medicamentos y diferentes actuaciones relacionadas con la donación y el trasplante.

Según ha informado el Gobierno de España en una nota, los fondos proceden de las aportaciones por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud que realizan las empresas y grupos empresariales dedicados a la fabricación, importación u oferta al SNS de medicamentos y productos sanitarios dispensados mediante receta u orden de dispensación.

La recaudación obtenida por este concepto asciende a 63.068.707,07 euros. De esta cantidad, 12,8 millones de euros se destinan a organismos dependientes y centros directivos del Ministerio de Sanidad y los 50,27 millones restantes se transfieren a las Comunidades Autónomas e Ingesa para desarrollar las distintas actuaciones.

La principal partida, dotada con 46,1 millones de euros, de los cuales 667.865 euros corresponden a Navarra, se destina al desarrollo de políticas de cohesión sanitaria y a la formación continuada en el uso racional de los medicamentos.

Entre las actuaciones financiables se incluyen programas para mejorar la atención farmacéutica a pacientes crónicos, frágiles o polimedicados; impulsar la deprescripción y la receta electrónica; reforzar la farmacovigilancia y la lucha frente a las resistencias a los antibióticos; y mejorar la autosuficiencia en plasma y el acceso a terapias de elevado impacto.

Los fondos también financiarán la formación continuada de profesionales en uso racional de medicamentos, calidad y seguridad asistencial, alertas sanitarias, resistencias a los antibióticos y evaluación de medicamentos y tecnologías sanitarias, además de programas de participación de pacientes y educación sanitaria para la ciudadanía. La distribución combina una cantidad fija para cada Comunidad Autónoma e Ingesa y un reparto del resto de los fondos en función de la población.

Además, el Ministerio de Sanidad destinará 3,4 millones de euros al Plan Nacional de Donación de Médula Ósea y al Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical, de los cuales 42.383 euros corresponden a Navarra.

Estos fondos financiarán actuaciones de información y promoción de la donación de médula ósea, el tipaje y otras determinaciones de los donantes, la acreditación de centros de colecta y de trasplante de progenitores hematopoyéticos, el análisis de unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas en bancos públicos y medidas para facilitar la captación de nuevos donantes y mejorar la accesibilidad al Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO).

El reparto tiene en cuenta, según cada actuación, criterios como la población de entre 18 y 40 años, el número de donantes, la actividad de los centros o las unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas.

A Ingesa se transferirá la cantidad de 2.484,28 euros correspondiente a las ciudades de Ceuta (898 euros) y Melilla (1.585 euros), que suma un total nacional de 3.427.693 euros.

Además, 700.000 euros se destinan a reforzar la calidad y seguridad en la obtención y el trasplante de órganos y a optimizar los sistemas de información gestionados por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). De esta cantidad, 200.000 euros corresponden al Programa Marco de Calidad y Seguridad para la obtención y el trasplante de órganos humanos y 500.000 euros a la mejora de los sistemas de información de la ONT.

La distribución de estos fondos tiene en cuenta, respectivamente, los traslados de órganos para trasplante entre Comunidades Autónomas realizados en 2025 y el número de casos en seguimiento con datos actualizados en 2024. Los criterios de distribución fueron acordados con las Comunidades Autónomas en la Comisión Permanente de Farmacia del 6 de mayo de 2026. Los proyectos podrán destinarse tanto a gastos de personal como a inversiones.

El Gobierno de España ha destacado que, con este reparto, "Sanidad impulsa actuaciones comunes en el conjunto del SNS para mejorar la calidad y seguridad de la atención, favorecer el uso racional de los medicamentos y reforzar los programas de donación y trasplante".