El Gobierno central destinará 1,1 millones de euros en ayudas para tres proyectos de Inteligencia Artificial en Navarra

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que el Gobierno de España destinará 1,1 millones de euros para impulsar la implantación de la Inteligencia Artificial en tres empresas de Navarra a través de las convocatorias de RedIA y RedIA Salud, impulsadas por Red.es, que destinarán más de 170 millones de euros a impulsar más de 350 proyectos de IA en todo el país.

López ha hecho este anuncio durante su visita a dos de estas compañías, Nanogrow Biotech y Uraphex. Nanogrow Biotech, especializada en biotecnología aplicada a la salud a través de la IA y del análisis computacional, ha obtenido una ayuda de más de 454.000 euros para el desarrollo de sus tecnologías a través de la convocatoria de RedIA Salud.

Este programa de Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, financia proyectos que van desde la investigación clínica, biomédica y farmacológica, hasta relacionados con la respuesta ante las emergencias.

Además del programa RedIA Salud, el departamento que dirige Óscar López ha impulsado una inversión de más de 6 millones de euros en la digitalización del sector sanitario navarro a través de distintas iniciativas.

Así, se han destinado 2,2 millones de euros para implantar programas de monitorización remota de patologías crónicas, el uso de analítica avanzada en salud, y el desarrollo de casos de uso basados en Inteligencia Artificial en el sistema público de salud de Navarra; 1,8 millones de euros a modernizar la atención al ciudadano en la atención primaria; 1,1 millones a crear la Oficina del Dato y otros 1,1 millones al proyecto de Integración de Imagen Médica.

IA, COMPUTACIÓN Y NANOANTICUERPOS

La empresa Nanogrow, fundada en 2021 en Uruguay y con implantación en Pamplona desde 2024, desarrolla una plataforma de nanoanticuerpos derivados del sistema inmunitario de distintos camélidos (llamas, camellos, alpacas), que son capaces de unirse con gran precisión a virus, bacterias y células tumorales.

Combinando esta plataforma con herramientas de IA y análisis computacional, sus investigadores "consiguen acelerar la identificación y el desarrollo de nuevos tratamientos que son más eficaces, más seguros y personalizados".

El objetivo es aplicar esta tecnología a fármacos y terapias para enfermedades oncológicas o inflamatorias, como el asma alérgico, la psoriasis, la dermatitis atópica y la colitis ulcerosa.

Esta compañía "ha ido ganando visibilidad internacional en los últimos años", siendo elegida la startup más disruptiva de 2025 en la edición brasileña de South Summit y competirá en la Startup World Cup de noviembre representando a Uruguay.

Otras dos compañías en Navarra han sido beneficiarias en este caso del programa RedIA, convocado también por Red.es. Se trata de Kunak Technologies, para su proyecto de plataforma inteligente de monitorización y gestión de emisiones Kunak Eva; y Uraphex, para el desarrollo de IA aplicada a la eficiencia de tecnología sostenible en la regeneración de agua.

Durante su visita Uraphex, el ministro ha podido conocer de primera mano el sistema innovador de la compañía para el reciclaje de agua sin químicos, que permite una reutilización de esa agua superior al 90% dentro de procesos industriales. Esta empresa fue reconocida en 2024 como la startup con más impacto social y/o medioambiental de Navarra.

El programa de ayudas RedIA permite a los beneficiarios, el 70% de ellos pymes, desarrollar asistentes inteligentes, gemelos digitales, robótica avanzada, visión artificial, ciberseguridad o sistemas predictivos.

En el caso de la convocatoria de RedIA Salud, los proyectos abarcan todas las etapas del proceso asistencial, desde la predicción, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Se trata de proyectos que van desde la investigación clínica, biomédica y farmacológica, hasta relacionados con la respuesta ante las emergencias.