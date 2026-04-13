Gobierno y EH Bildu alcanzan a un acuerdo sobre el destino del superávit de Navarra en 2024

Archivo - La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra y EH Bildu han alcanzado un acuerdo sobre el destino del superávit de la Comunidad foral del año 2024. Así lo ha expuesto la portavoz de la coalición, Laura Aznal, en declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral al detallar que han finalizado la negociación con el Ejecutivo sobre este asunto. Según ha precisado, en la sesión de Gobierno de este miércoles se va a aprobar previsiblemente el Plan de Inversiones donde "se va a materializar el destino de este superávit de 2024" y que incluye las propuestas realizadas por su grupo.

Laura Aznal ha considerado "una buena noticia debatir acerca de cómo gastar un superávit" y ha asegurado que hoy da cuenta de ello una vez que han finalizado la negociación con el Ejecutivo. "Se ha mostrado así "satisfecha" porque han "influido" directamente en el destino del superávit de 2024 para que "este dinero se utilice en favor de la ciudadanía". "Cuando EH Bildu participa en la toma de decisiones, es la ciudadanía navarra la que gana", ha afirmado.

La portavoz de la coalición ha explicado que han hecho llegar al Gobierno propuestas concretas. "Y en estas propuestas hemos priorizado la lucha contra la despoblación y es por eso que hemos garantizado la financiación para la variante de Arraitz", ha precisado, para comentar que "estamos hablando de una infraestructura necesaria desde hace décadas", además de "estratégica y urgente".

En segundo lugar, ha indicado que "en nuestras propuestas abordamos las consecuencias de la emergencia climática como las inundaciones". "Hemos garantizado los fondos necesarios para la sustitución del puente de San Andrés de Villava", ha informado, para precisar que han solicitado 2,3 millones de euros que "van a permitir que por fin este puente se pueda sustituir".

Además, ha detallado que apuestan por la soberanía alimentaria y han impulsado, en sus propuestas, el centro logístico de Noáin para pequeños productores porque "nos preocupa el dominio de la gran distribución en la comercialización del sector agrario". "En este centro de Intia se desarrollará una actividad clave para el producto local y sostenible y también será un punto de venta directo para los consumidores", ha expuesto.

Aznal ha comentado además sus propuestas en el ámbito sanitario como mejoras en las instalaciones del hospital de Tudela, mejoras en la accesibilidad de las personas en el CASSYR de Andraize y "hemos apoyado la climatización del Hospital Universitario de Navarra", así como "aquellas medidas destinadas a reforzar las políticas públicas de vivienda, una cuestión que nos parece prioritaria y estratégica".

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha hablado de "un principio de acuerdo para reinvertir millones de euros en cuestiones que se contemplan como estratégicas" en materias de salud, de industria, en el sector primario e infraestructuras de cohesión territorial. "Vemos cómo se avanza en esa negociación y ese principio de acuerdo para reinvertir ese superávit y esperemos que esta semana se apruebe en el seno del Gobierno", ha comentado.

La socialista Ainhoa Unzu ha explicado que próximamente se va a dar a conocer el plan de inversiones complementado con el superávit del año 2024 y que "nos va a permitir destinar muchísimos más recursos a prioridades de la ciudadanía" como vivienda, más infraestructuras educativas, sanitarias, carreteras, infraestructuras de ámbito industrial y "todo tipo de inversiones que van a poder permitir mejorar las prestaciones y los servicios a la ciudadanía navarra".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha indicado que lo ocurrido este lunes en es "un ejemplo muy gráfico del poderío que tiene EH Bildu". "Le permiten todo a Bildu; en lugar de sacar una nota de prensa desde el Gobierno contando el acuerdo al que han llegado con el plan de inversiones o en lugar de que el portavoz del Gobierno, el señor Remírez, o los propios partidos políticos que conforman el Gobierno, PSN, Geroa Bai o Contigo, anuncien las medidas de ese plan de inversiones, es EH Bildu quien hace de portavoz oficial del Gobierno, de las políticas del Gobierno", ha expuesto.

Según ha dicho, "EH Bildu ya es segunda fuerza política en Navarra, pero a este paso la diferencia que va a tener con el Partido Socialista y con Geroa Bai va a ser abismal". "Anuncian las medidas que corresponden a un Gobierno y deja a las claras quién es el que manda", ha dicho.