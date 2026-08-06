El Gobierno de España transfiere 826.000 euros a los ayuntamientos navarros para la lucha contra la violencia de género

PAMPLONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España transfiere a los ayuntamientos navarros 826.000 euros procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para la campaña 2026-2027.

El pago se realiza, como es habitual, a los propios ayuntamientos sin necesidad de solicitud previa. La partida total para el conjunto de los municipios del país asciende a 40 millones de euros, tal y como se detalla en la Resolución de 16 de julio de 2026, de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

El dinero se reparte entre las entidades locales de acuerdo con su número de habitantes con datos del padrón a fecha 1 de enero de 2026. A partir de ahí, el remanente que queda tras ese reparto se distribuye entre todos los municipios incorporados a VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género) y entre aquellas localidades que tengan empadronadas víctimas usuarias de ATENPRO (Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de violencia de género) a fecha 1 de agosto de 2025.

Los fondos se destinarán a la realización de proyectos o programas que tengan como finalidad el desarrollo de las medidas previstas en el Pacto de Estado.

Así, se contemplan actividades tales como campañas de sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia contra las mujeres y elaboración de materiales informativos y de difusión; la promoción de instrumentos de cooperación y coordinación para mejorar la respuesta institucional en el ámbito local; el establecimiento de Puntos Violeta para informar a la ciudadanía sobre cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres; el refuerzo de los servicios municipales de atención e información a las víctimas o la formación especializada y continuada de los profesionales de ámbito local en materia de prevención de todas las formas de violencia contra la mujer.

El plazo de ejecución de estas actividades abarca el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027.