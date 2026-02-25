El Gobierno foral aprueba la nueva Estrategia de Accesibilidad Universal, centrada en "garantizar servicios inclusivos"

Archivo - Oficina de Atención Ciudadana de Pamplona, 100% accesible - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles la Estrategia de Accesibilidad Universal para el período 2026-2030, concebida para "garantizar la igualdad de oportunidades y la plena participación de toda la ciudadanía, con el foco puesto en mejorar la autonomía y la independencia", principalmente de los 50.000 navarros con algún tipo de discapacidad.

Se trata de un plan de trabajo para los próximos cinco años con el que el Ejecutivo foral buscar "reforzar su compromiso con la plena participación de todas las personas con y sin discapacidad en los entornos, productos y servicios públicos del territorio", según ha explicado en rueda de prensa el vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez.

El Gobierno de Navarra persigue "conectar sistemáticamente la accesibilidad con la igualdad de oportunidades y con la calidad de los servicios y entornos", concienciando a agentes públicos y privados de que la accesibilidad no es un asunto "sectorial o que beneficie a un colectivo concreto, sino algo que beneficia a todas las personas".

La nueva Estrategia de Accesibilidad Universal 2026-2030 plantea "integrar la accesibilidad en todas las políticas públicas", con medidas como la mejora de edificios, espacios públicos, transporte y servicios digitales.

El objetivo es "consolidar una cultura inclusiva en toda la Administración de la Comunidad foral, convirtiendo la accesibilidad en un eje estructural y transversal de la acción de gobierno".

El Ejecutivo foral prevé "impulsar el desarrollo normativo pendiente en materia de accesibilidad" y "aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías y de la Inteligencia Artificial para avanzar en este ámbito, evitando brechas digitales".

La Estrategia plantea un "avance cohesionado, que tiene en cuenta las necesidades específicas del ámbito rural, la perspectiva de género, el ciclo vital y la diversidad cultural".

OCHO EJES DE TRABAJO

El documento está alineado con la Ley Foral 31/2022 de atención a las personas con discapacidad en Navarra y garantía de sus derechos, la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y la normativa europea y estatal en la materia.

La Estrategia va a servir de marco a los planes anuales operativos de accesibilidad universal iniciados en 2021. La nueva Estrategia de Accesibilidad Universal se estructura en ocho ejes de trabajo.

El eje de Gobernanza prevé, el desarrollo reglamentario de la Ley Foral 31/2022, la creación de una Comisión Interdepartamental de accesibilidad universal, la aprobación anual de un Plan Operativo de Accesibilidad y la designación de unidades de coordinación interna en todos los departamentos.

Con estas medidas, se persigue que la accesibilidad "sea una función asumida por personas y puestos concretos en todos los departamentos y unidades del Gobierno de Navarra".

Dentro del eje de concienciación, visibilidad y formación, se impulsarán acciones formativas para el personal de la administración sobre trato a personas con discapacidad, criterios DALCO (requisitos técnicos de deambulación, aprehensión, localización y comunicación para el uso de entornos, productos o servicios sin obstáculos), lectura fácil, accesibilidad web y comunicativa, así como campañas de sensibilización y requisitos formativos en accesibilidad para empresas contratistas.

Se prevé "elevar significativamente" la formación en accesibilidad tanto del personal público como de las empresas que sean contratadas por la Administración.

El eje de mejora de edificios públicos plantea la inclusión en las licitaciones de nuevos edificios o en la reforma de otros ya existentes de los requisitos de accesibilidad del Código Técnico de la Edificación (CTE), los documentos de Seguridad, Utilización y Accesibilidad (SUA) y los criterios DALCO, así como otras normas estandarizadas de accesibilidad.

Se contempla incorporar medidas de accesibilidad física, sensorial, cognitiva y orgánica en todos los edificios públicos, así como realizar diagnósticos de accesibilidad de edificios ya en uso.

Se mantendrá también este nivel de exigencia en el diseño de espacios públicos y entornos naturales, con nuevos planes municipales de accesibilidad y subvenciones de apoyo enfocadas a generar espacios que faciliten la autonomía, la seguridad, la sociabilidad, la amabilidad y la habitabilidad, con perspectiva de género.

En cuanto al transporte público, "se seguirán implantando medidas para facilitar su uso libre y autónomo, con facilidades para las personas con limitaciones de acceso".

Así, se incluirán exigencias de accesibilidad universal en las licitaciones de líneas de transporte interurbano y se fomentará la adaptación de vehículos (taxis, ambulancias y autobuses), así como la mejora de entornos de transporte como estaciones, plataformas, intercambiadores y paradas.

Se garantizará además la accesibilidad universal "en todas las páginas web y aplicaciones del Gobierno de Navarra y en todas las campañas y eventos de comunicación que promueva (jornadas, presentaciones, charlas, conferencias o cursos)".

El Ejecutivo foral incidirá también en espacios privados, mediante programas de apoyo y subvenciones que permitan impulsar la adaptación accesible de viviendas, alojamientos turísticos, puestos de trabajo o el acceso a productos de apoyo.

LA DISCAPACIDAD EN NAVARRA, EN CIFRAS

En Navarra, cerca de 50.000 personas declaran tener alguna limitación o discapacidad, según datos de la última Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia del Instituto Navarro de Estadística (NASTAT).

Este colectivo "se concentra mayoritariamente en edades avanzadas y su discapacidad más común tiene que ver con los problemas de movilidad".

Según los últimos datos publicados en febrero de 2025 por el Gobierno de Navarra, en la Comunidad foral hay 40.220 personas con discapacidad superior al 33%, de acuerdo a valoraciones oficiales. Un total 20.903 son hombres y 19.317 mujeres.

Se trata de personas con trastorno osteoarticular (7.485), trastorno mental (5.988), enfermedad crónica (4.831), trastorno neuromuscular (3.995), discapacidad intelectual (3.942), discapacidad visual (2.522), discapacidad auditiva (2.182), discapacidad expresiva (146), otras discapacidades (47), discapacidades mixtas (38) y personas con sordoceguera (13), entre otras dolencias.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA "ESTABLECER PRIORIDADES"

La Estrategia de Accesibilidad Universal es fruto de un "amplio proceso participativo" desarrollado entre 2024 y 2025, que ha contado con la intervención de personas con discapacidad y sus familias, entidades del sector, grupos parlamentarios y personal de distintos departamentos de la Administración de la Comunidad foral.

Para su elaboración, se han realizado talleres con las principales asociaciones del territorio (CERMIN, ACODIFNA, ANASAPS, ANFAS, ASORNA, ASPACE, COCEMFE, ANPHEB, ANL, Eunate y la Asociación Plena Inclusión Navarra), entrevistas con grupos parlamentarios y una encuesta accesible a personas con discapacidad y sus familias, diseñada para priorizar medidas.

El documento incluye un sistema de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, con indicadores que serán monitorizados anualmente y con evaluaciones previstas a mitad de periodo (2028) y al final de la Estrategia (2030).

El objetivo es "medir los avances reales en accesibilidad, identificar retos pendientes y garantizar la continuidad y sostenibilidad de las mejoras más allá del horizonte temporal del plan".