El Gobierno foral aprueba un Plan de Acción para la Igualdad Social de las Personas LGTBI+ de Navarra con 38 medidas

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno foral ha aprobado, en su sesión de este miércoles, el II Plan de Acción 2026-2029 para la Igualdad Social de las Personas LGTBI+ de Navarra, una nueva hoja de ruta para "mejorar los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales del territorio", con un horizonte de trabajo de tres años y el compromiso de desplegar un total de 38 medidas.

Entre las acciones planteadas, destacan la incorporación a la Administración de más personal especializado en políticas LGTBI+ y un enfoque más igualitario de sus servicios y tramitaciones, el refuerzo y mejora de las líneas de ayudas a asociaciones y entidades locales en esta materia, la promoción de la educación en diversidad sexual y de género (DSG) y la creación de un nuevo Observatorio contra la LGTBIfobia. El objetivo es incorporar de forma sistemática la perspectiva de DSG en todas las políticas, programas y servicios del Gobierno de Navarra y promover una transformación cultural y social que fomente la igualdad real.

El II Plan de Acción nace con el propósito de "dar continuidad y profundidad" a las políticas públicas que ya vienen desarrollándose en la Comunidad foral. Se estructura en torno a tres ejes de trabajo, ligados a la consecución de ocho objetivos estratégicos y catorce objetivos operativos.

Las prioridades son desarrollar políticas activas de prevención y protección frente a la LGTBI+fobia en todos los ámbitos de la vida social, con especial incidencia en los espacios públicos, educativos, culturales y deportivos; procurar un nivel de seguridad cotidiana para las personas LGTBI+ mediante protocolos de atención adecuados y una mejora de la respuesta institucional; diseñar campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía que reduzcan los prejuicios y promuevan el respeto hacia la diversidad; y reforzar los canales de denuncia y acompañamiento a víctimas, aumentando su accesibilidad, visibilidad y legitimidad social.

El Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) lidera la gestión del plan, en colaboración con la Subdirección de Igualdad LGTBI+, encargada del seguimiento operativo y de la evaluación final; el Consejo Navarro LGTBI+, órgano de participación superior que puede plantear mejoras y sugerencias durante su implantación; y las entidades locales, responsables de hacer efectivas estas políticas en su ámbito de actuación.

Las 38 medidas previstas involucran a todos los departamentos del Gobierno foral competentes para desplegar acciones en materia de igualdad LGTBI+. El objetivo es desarrollar una acción institucional coordinada y planificada que se oriente tanto a integrar la perspectiva de diversidad sexo-genérica en la acción institucional como a dar respuesta a las necesidades de las personas LGTBI+ en el resto de ámbitos.

Este plan tiene por objetivo avanzar en la consecución de los objetivos definidos en la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+, que garanticen plenamente la igualdad real y efectiva y los derechos de las personas LGTBI+.

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, AYUDAS

Una de las prioridades, ha detallado el Gobierno, será aumentar la formación y presencia de perfiles técnicos especializados en diversidad sexual y de género en la Administración, para generar una estructura preparada para promover políticas públicas efectivas en materia LGTBI+.

A este respecto, el Gobierno de Navarra prevé aportar acompañamiento técnico a las entidades locales para la incorporación de la perspectiva de DSG e impulsar de la red de Municipios libres de LGTBI+fobia, estableciendo encuentros periódicos y acciones de coordinación y dinamización. Se dará continuidad a las ayudas existentes a asociaciones y entidades locales, para el desarrollo de iniciativas y políticas de diversidad.

El Ejecutivo foral ha añadido que incidirá en formación del personal de la Administración foral y local y de los integrantes del Consejo Navarro LGTBI+, así como en la integración de la perspectiva de género en la elaboración de estudios, planes y sistemas de evaluación. Impulsará la realización de estudios específicos que permitan conocer la situación, desigualdades y necesidades de las personas LGTBI+ en distintos ámbitos, en colaboración con centros de investigación, entidades, organizaciones sociales y otros agentes.

Los sistemas de información de la Administración Pública de Navarra incorporarán la perspectiva DSG, adaptando progresivamente registros, formularios y bases de datos. La documentación expedida por las Administraciones Públicas de Navarra se adecuará, garantizando el respeto al nombre y sexo sentidos o expresados.

En lo que respecta al aumento de la participación, se fomentará la colaboración entre colectivos LGTBI+, ciudadanía y administración mediante encuentros temáticos anuales de co-creación y evaluación participativa.

El Gobierno de Navarra trabajará también para reforzar la visibilidad de las personas LGTBI+, dando continuidad a las campañas institucionales que viene desplegando e incorporando la presencia de contenidos, referentes y voces LGTBI+ en la programación de festivales, museos, bibliotecas y otros espacios públicos culturales. Asimismo, seguirá trabajando en la incorporación de la perspectiva de DSG en la difusión y puesta en valor del patrimonio y memorias LGTBI+ y en el ámbito deportivo.

La previsión es poner en marcha un Observatorio contra la LGTBI+fobia como espacio permanente de análisis, seguimiento y coordinación frente a las violencias LGTBI+fóbicas. Se elaborarán también protocolos de prevención y coordinación en caso de agresiones en diferentes entornos, como el educativo, el sanitario, el policial o el judicial.

Además, se apostará por impulsar acciones preventivas frente a la LGTBI+fobia en ámbitos de socialización -centros educativos, deporte, ocio y juventud-, promoviendo entornos seguros, inclusivos y libres de discriminación. Se trabajará también con el tejido empresarial, para fomentar entornos laborales más inclusivos, y se incorporará la perspectiva DSG en la planificación y gestión de recursos de atención social a población de todas las edades y condiciones (infancia, adolescencia, discapacidad, mayores, personas en situación de sinhogarismo, personas migrantes, refugiadas o en situación de asilo, etc.), "garantizando la no discriminación y el respeto a la identidad y orientación".

El Gobierno trabajará para dar mayor difusión y visibilidad en todo el territorio a su Servicio de Atención Integral LGTBI+, dirigido tanto a la ciudadanía como a profesionales de atención.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Para el seguimiento y evaluación del II Plan de Acción para la Igualdad Social de las Personas LGTBI+ de Navarra se ha articulado un sistema de indicadores que permitirá medir el grado de avance en su implementación, sus resultados e impactos logrados durante su periodo de vigencia (2026-2029).

El nuevo plan es el resultado de un proceso participativo para el que se ha contado con personal de departamentos del Gobierno de Navarra, colectivos, sindicatos y profesionales de distintos ámbitos, ha indicado el Ejecutivo.