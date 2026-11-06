El Gobierno foral aprueba el proyecto de modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra

Archivo - Sede de la Hacienda Foral de Navarra. - MIGUEL OSÉS-GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha acordado, en su sesión extraordinaria de este viernes, aprobar y someter a deliberación del Parlamento el proyecto de ley foral de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.

El objetivo de esta reforma es "fortalecer a las entidades locales, mejorando su financiación y modernizando las herramientas de contabilidad que necesitan, para garantizar que cuenten con recursos suficientes y con unas normas claras y actualizadas", afirman desde el Ejecutivo foral en un comunicado.

El proyecto, impulsado desde el Departamento de Cohesión Territorial, introduce diversas modificaciones que afectan al ámbito de la gestión presupuestaria y de control interno de las entidades locales en virtud de la competencia histórica de Navarra en materia de Haciendas Locales.

Se plantea además una reforma técnica de diversos artículos para armonizar la legislación navarra con la estatal y adecuar la gestión presupuestaria local, de manera que se facilite el suministro de información a través de las plataformas obligatorias del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Para ello, por una parte, se incorpora al anexo del presupuesto información relativa al endeudamiento de la entidad y a las nuevas operaciones que prevea concertar, y, por otra, se prevé una "mayor concreción" para la definición de las aplicaciones presupuestarias en cuanto al desglose de su estructura, lo que "permitirá identificar mejor la actividad municipal y cumplir con las obligaciones de suministro de información de gestión presupuestaria exigidas a nivel estatal".

En cuanto a la gestión de los presupuestos prorrogados, se especifica "más claramente" qué presupuesto es el que se prorroga y el momento en el que podrá ser objeto de modificaciones y ajustes, con el objetivo de facilitar la gestión del mismo hasta que no sea aprobado el presupuesto definitivo de la entidad local.

En lo que se refiere a los procedimientos de control financiero interno, se incorpora expresamente a la legislación foral la posibilidad de realizar auditorías de cuentas para las entidades que se determinen reglamentariamente. El objetivo es "contar con mejores herramientas para comprobar cómo se utilizan los recursos públicos y detectar aspectos que puedan mejorarse".

REGLAS MÁS CLARAS Y GARANTÍAS DE GESTIÓN

Desde el Gobierno de Navarra recuerdan que el primer paso para "modernizar y mejorar" la gestión de las haciendas locales se dio en 2020, con la modificación de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales, mediante la Ley Foral 22/2020. Esta reforma "permitió agilizar procedimientos presupuestarios, actualizar la regulación del endeudamiento y clarificar la aplicación de las reglas de estabilidad presupuestaria".

La modificación impulsada ahora da continuidad a ese trabajo. En concreto, adapta la normativa a las necesidades actuales de la gestión municipal y prepara el marco para avanzar en la actualización de los decretos y adoptar las recomendaciones de la Cámara de Comptos, mediante los correspondientes desarrollos reglamentarios.

Así, el proyecto aprobado "pone al día" la normativa de gestión económica local y la adapta al marco estatal, desde las competencias propias de Navarra. Facilita que las entidades locales cumplan sus obligaciones de información y aporta reglas "más claras" para gestionar los presupuestos. Cada entidad deberá incluir en su presupuesto unas bases de ejecución: las reglas que concretan cómo va a gestionar sus ingresos y gastos, adaptadas a su organización. También aclara cómo actuar cuando empieza el año sin un nuevo presupuesto aprobado y hay que trabajar con el anterior prorrogado.

La reforma pretende mejorar la información sobre el dinero público, a fin de "avanzar en transparencia y rendición de cuentas". Con este fin, los presupuestos recogerán más información sobre la deuda existente, las nuevas operaciones previstas y las amortizaciones. Además, se detallará mejor a qué servicios y actuaciones se destina el gasto. Se trata de medidas encaminadas a "mejorar la planificación y conocer mejor la situación económica municipal", señalan desde el ejecutivo.