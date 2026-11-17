Imagen del viaducto de Astomela. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha aprobado la actualización del proyecto de reparación y refuerzo del viaducto de Astomela, situado en la A-15 en el punto kilométrico 136,100, con un presupuesto de ejecución de 7,6 millones de euros, IVA incluido.

Tras la actualización del diagnóstico del estado de la estructura del viaducto de Astomela, se ha aprobado el proyecto de reparación y refuerzo especialmente en lo relativo a las actuaciones sobre las vigas de borde y el conjunto de medidas de rehabilitación del tablero.

Las actuaciones recogidas en la actualización del proyecto se engloban en dos grupos: uno encaminado a reparar los defectos y daños existentes y otro que contempla acciones dirigidas a corregir los problemas del drenaje del tablero, ha informado el Ejecutivo foral.

Así, entre las intervenciones incluidas en el proyecto figuran cuestiones como: inyección de fisuras de elementos de hormigón; aplicación de inhibidores de corrosión; sustitución de vigas de borde deterioradas; refuerzo con fibra de carbono; protección de las cabezas de las vigas; reconstrucción del borde del tablero y sustitución de los sistemas de contención para la colocación de un nuevo petril; impermeabilización del tablero y reposición del firme o ejecución de nuevos sumideros y colocación de tubos de desagüe.