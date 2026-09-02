El Gobierno foral autoriza la contratación de las obras de rehabilitación de la fachada de Baluarte por 2,8 millones

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PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado este miércoles a la empresa pública Nasuvinsa la contratación de las obras de rehabilitación de la fachada del Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte, con un presupuesto de 2.860.006 euros.

Según los plazos previstos en el proyecto, las obras tienen una duración de cerca de 18 meses. Se prevé que los trabajos se inicien a comienzos de 2027 y se prolonguen durante ese año y hasta mediados de 2028. La distribución del presupuesto es el siguiente: 1.539.126 euros el próximo año y 1.606.880 en 2028.

Baluarte cumplirá el próximo mes de octubre 23 años. Ya en 2022 se rehabilitó la fachada sur, que da a la avenida del Ejército. En ese momento, un informe técnico confirmó la necesidad de acometer también trabajos de mejora en el resto de fachadas del edificio.

EN QUÉ CONSISTIRÁ LA REHABILITACIÓN DE BALUARTE

La rehabilitación que se va a acometer consistirá en desmontar y estudiar todas las losas de las fachadas del edificio, con la excepción de las de avenida del Ejército. Tras ello se reforzarán aquellas losas que lo requieran -con tratamientos de resinas y mallas de fibra de vidrio o similar-. Únicamente se cambiarán aquellas piedras con fisuras que traspasen la pieza. En el caso de la actuación de 2022, únicamente se sustituyeron 54 piezas.

En segundo término, se retirará el poliuretano existente en las fachadas, que no cumpliría con la actual normativa de comportamiento ante el fuego, tal y como ya se hizo en la intervención de la fachada sur en 2022. Este material se sustituirá por lana de roca, creándose una cámara de aire que favorecerá la ventilación de la fachada.

Por último, se sustituirá la estructura que sirve de soporte a la fachada, en el total de la perfilería secundaria (horizontal) y en la parte de la estructura primaria (vertical), para adaptarse a los criterios DIT.

En la fachada sur, que ya se rehabilitó en 2022, únicamente se actuará para colocar la ventilación superior, de modo que afecte lo menos posible a la estética del edificio.

Mientras duren las obras se mantendrá un vallado perimetral alrededor del inmueble, con el fin de prevenir cualquier peligro para los viandantes. Esta protección se colocó preventivamente desde el pasado mes de julio. El vallado no compromete el uso del edificio, ni de la Plaza de la Constitución, respetando las entradas y salidas y los accesos al parking, ha informado el Gobierno.