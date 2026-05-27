El Gobierno foral concede una subvención de 16,7 millones a la MCP para financiar el transporte urbano comarcal

Archivo - Imagen de una villavesa circulando por Pamplona - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado este miércoles a la directora general de Transportes y Movilidad Sostenible para que conceda una subvención de 16.794.169,40 euros a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), para la financiación del Transporte Urbano Comarcal (TUC).

El Ejecutivo foral avanza esta aportación de acuerdo a las previsiones del X Plan 2023 de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona, prorrogado de manera automática para el actual ejercicio 2026. De acuerdo a la aplicación de los contratos, actualizaciones y compromisos vigentes, el Departamento de Transporte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona estima que la inversión para mantener este servicio en 2026 asciende a 25.837.183,68 euros, de los cuales corresponden a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 16.794.169,40 euros.

El Gobierno de Navarra financia el 65% del déficit de explotación del servicio, una vez descontados los ingresos directos derivados del cobro a personas usuarias u otros afectos al servicio, en cumplimiento de la Ley Foral 11/2014, de 18 de junio, de modificación de la Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, del transporte regular de viajeros en la Comarca de Pamplona. El 35% del déficit restante lo cubren los 18 ayuntamientos que comparten el servicio, con una aportación fija y otra variable vinculada a su número de habitantes, explican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

45 MILLONES DE VIAJES AL AÑO

Según el último balance hecho público por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, el Transporte Urbano Comarcal registró el año pasado 45.759.260 viajes, lo que representa un ligero descenso del 0,6% respecto a 2024, año en el que se marcó el récord histórico de 46.070.858 viajes.

Cabe recordar que la red mantiene en la actualidad un descuento del 40% del precio habitual de los abonos y títulos multiviaje y del 50% en el caso del abono joven 30 días, financiados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de Navarra. A partir de julio de 2025 se estableció además la gratuidad para menores de entre 5 y 14 años con tarjeta personalizada. "Los ingresos por tarifas solo cubren una tercera parte del coste del servicio, de ahí la implicación institucional para compensar el déficit", señalan desde el Gobierno.

En el acuerdo adoptado este miércoles, el Gobierno de Navarra insta a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a que apruebe el Plan de Transporte de la Comarca para 2026 y años posteriores, para determinar las directrices generales de prestación del servicio y los principios de programación y planificación, tal como tal como señala el artículo 6.bis de la Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, de transporte público regular de viajeros en la Comarca de Pamplona.