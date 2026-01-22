El Gobierno foral lanza una campaña de promoción del "valor social" del euskera dirigida a familias con hijos menores

Cartel de la campaña. - GOBIERNO DE NAVARRA

La vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, y el director gerente de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera, Javier Arakama, han presentado este jueves la campaña de promoción del "valor social y cultural" del euskera, dirigida a las familias navarras con hijos e hijas menores. Con el lema 'Dales nuestro legado, dales euskera / Emaiezu hemengoa, emaiezu euskara', esta campaña, promovida desde el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera a través de Euskarabidea, se desarrollará entre el 26 de enero y el 15 de febrero.

Esta iniciativa se enmarca en una línea de actuación complementaria a otras dedicadas al ámbito infantil (videos, formación de padres y madres, programas musicales, etc.), y confluye con la apuesta del departamento para la incorporación de nuevos hablantes, como es la correspondiente a las ayudas y potenciación de la formación de personas adultas. A este respecto, Ollo ha recordado que, en la última matriculación correspondiente a septiembre de 2025, ha habido "un importante salto cuantitativo y cualitativo". "El incremento en la matrícula global del curso 2025 / 2026 respecto del anterior ha sido de un 32%, al haber pasado de 4.127 alumnos y alumnas a 5.443", ha indicado.

Ana Ollo ha señalado que "las lenguas son recursos de comunicación, y en una comunidad como Navarra, donde tenemos dos lenguas propias, el conocimiento de ambas es una fuente de oportunidades. Las lenguas suman y dar euskera es dar más, más opciones a nuestros hijos e hijas, reforzando su plurilingüismo temprano".

Ollo ha defendido que tanto el castellano y el euskera "nos son necesarias y útiles. Este es el mensaje que la campaña dirige a las familias, porque Navarra seguirá teniendo dos lenguas en la medida en que las familias las tengan en cuenta como valor de futuro para sus hijos e hijas".

Asimismo, ha subrayado que "el plurilingüismo más respetuoso con la diversidad es el que empieza con el conocimiento de las lenguas más cercanas, con las lenguas propias". Y ha defendido que "el plurilingüismo más sostenible con las lenguas de Navarra es el que se inicia con el castellano y el euskera, y se amplía con el conocimiento de idiomas extranjeros, teniendo en cuenta que el euskera es parte fundamental de la identidad de Navarra y un patrimonio de toda su ciudadanía".

"Partiendo de la idea de que toda familia quiere y desea lo mejor para sus hijos e hijas, ofreciéndoles las mayores oportunidades de desarrollo posibles, desde el Gobierno consideramos que el euskera es un recurso muy valioso para un crecimiento en plenitud y vivir en Navarra, así como una herramienta para progresar socialmente. Es decir, un legado lleno de futuro. Las lenguas se aprenden y son un medio que propicia y facilita la comunicación y el conocimiento, tanto del entorno donde se hablan como de aquellas personas que las comparten", ha destacado Ollo.

Por otro lado, desde el Gobierno de Navarra también han querido subrayar que "la realidad muestra que los y las menores, niños y niñas, de familias de orígenes diversos pueden aprender y aprenden euskera sin dificultad, ya sea como asignatura o ya sea como lengua vehicular de la enseñanza". En ese sentido, la campaña se dirige también a la población migrante y a todas aquellas familias venidas de otros territorios y que "quieren ofrecer un futuro a sus hijos e hijas en la Comunidad foral".

Este último aspecto se refleja tanto en los niños y niñas protagonistas de la cartelería como en las lenguas utilizadas. Así, se han realizado versiones de la cartelería en varias lenguas extranjeras, concretamente en búlgaro, rumano y árabe.

Según los datos aportados en el estudio de 2022 del Instituto de Estadística de Navarra, Nastat, ya habría casi 100.000 navarros y navarras de 3 años o más que hablan euskera mientras que otros 75.000 no lo hablan bien, pero lo entienden.

CERCA DEL 50% DE MENORES DE 15 AÑOS CONOCEN EUSKERA

"Se sepa euskera o no, toda familia puede ofrecer y aportar esta lengua nuestra a sus hijos e hijas, y ello les favorecerá y enriquecerá sus vidas. Miles de familias navarras ya han hecho esta elección considerando deseable que los más jóvenes de la familia sepan esta lengua desde temprana edad y optan por que, mediante la escolarización, aprendan a hablarla", ha explicado el director gerente de Euskarabidea, Javier Arakama.

Arakama ha precisado que, en los últimos años, el euskera "ha entrado en muchas familias con los más pequeños de la casa de forma satisfactoria y exitosa". "Según los datos de Nastat, el porcentaje más alto de conocimiento de euskera se encuentra en la población con edad inferior a 15 años, que se acerca al 50%", ha apuntado.

Desde el Ejecutivo foral han señalado que "las generaciones jóvenes que saben euskera son, según los datos oficiales, las más plurilingües. Es decir, las que tienen una tasa de conocimiento de idiomas extranjeros más alta. Por lo tanto, la juventud vascoparlante es en Navarra el grupo más plurilingüe, el que conoce en mayor medida no sólo las lenguas propias de Navarra, sino también las lenguas extranjeras".

Asimismo, Arakama ha indicado que el porcentaje más alto de quienes tienen estudios superiores se encuentra entre los navarros y navarras que saben euskera. "El euskera ayuda a niños y niñas a mejorar su formación y ese es el mensaje de fondo que quiere transmitir la campaña presente", ha subrayado.

LA CAMPAÑA EN DATOS

La campaña 'Dales nuestro legado, dales euskera / Emaiezu hemengoa, emaiezu euskara' cuenta con diferentes materiales gráficos, como cartelería variada y piezas audiovisuales. Todos estos materiales están disponibles en la web de Euskarabidea, donde se ofrecen formatos descargables de los carteles, tanto de los modelos generales como de los 34 modelos personalizados para diferentes localidades y entidades de población navarras.

En esta ocasión, se han realizado versiones personalizadas de los carteles para localidades como Ablitas, Aibar, Arguedas, Azagra, Buñuel, Cabanillas, Cadreita, Caparroso, Carcastillo, Cascante, Castejón, Cintruénigo, Corella, Cortes, Falces, Fitero, Fontellas, Fustiñana, Larraga, Lodosa, Murchante, Olite, Peralta, Ribaforada, San Adrián, Sangüesa, Sartaguda, Tafalla, Tudela, Valtierra, Viana y Villafranca. Además, se han diseñado y producido versiones específicas para los barrios de Pamplona de Lezkairu y Etxabakoitz.

El plan de medios de la presente campaña prevé su difusión en cartelería, prensa digital, revistas locales, radios musicales, marquesinas y soportes publicitarios digitales o mupis (en la Comarca de Pamplona, Estella-Lizarra y Tudela), redes sociales, blogs temáticos y una gran lona en la fachada de la sede de Euskarabidea. Esta campaña ha contado una inversión de 75.000 euros.