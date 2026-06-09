El Gobierno habilita un servicio de transporte para acceder a los puntos oficiales de observación del eclipse en agosto

Imagen de un cartel promocional del nuevo servicio. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización de EKLIPSE, iniciativa promovida por el departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra y NICDO - Planetario Pamplona, ha habilitado un servicio especial de transporte que facilitará los desplazamientos hasta los puntos oficiales de observación del eclipse total solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto.

EKLIPSEBUS está disponible exclusivamente para quienes adquieran una entrada dentro de la red oficial de observación. En total, se han habilitado nueve líneas de autobús que conectan distintas localidades navarras con los 20 espacios de observación. El servicio permite a las personas usuarias incorporarse al recorrido en cualquiera de las paradas establecidas y acceder al punto de destino sin necesidad de utilizar vehículo particular.

CONTRATACIÓN DURANTE EL PROCESO DE COMPRA DE ENTRADAS

Las personas interesadas pueden seleccionar la línea de autobús durante el proceso de compra de la entrada para la red oficial de observación. Se ofrecen dos horarios de salida y dos horarios de regreso para cada recorrido, con el objetivo de facilitar la distribución de llegadas y salidas durante la jornada.

Las entradas y el servicio de transporte ya pueden adquirirse a través de la web www.eklipsenavarra.com, así como en la taquilla de Baluarte y en el punto de venta de NICDO situado en La Morea. El precio es de 5 euros, más gastos de gestión. Para menores de 3 años, la tarifa es de 3 euros.

MEDIDAS PARA FAVORECER UNA MOVILIDAD ORDENADA Y SOSTENIBLE

La puesta en marcha de EKLIPSEBUS forma parte de las actuaciones impulsadas por la organización para favorecer una movilidad más sostenible y reducir el impacto de los desplazamientos previstos con motivo del eclipse.

Esta medida se complementa con otras iniciativas previstas para la jornada, entre ellas la habilitación de aparcamientos gratuitos para coches, caravanas y vehículos para personas con movilidad reducida (PMR) en varios de los puntos de la red oficial de observación.

LÍNEAS DE RECORRIDO

-Línea 1: Pamplona - Arguedas - Bardenas Aguilares

-Línea 2: Pamplona - Senda Viva - Bardenas El Ferial

-Línea 3: Pamplona - Corella - Fitero - Cascante - Buñuel

-Línea 4: Pamplona - Viana - Mendavia - Lodosa - Cárcar

-Línea 5: Pamplona - Larraga - Lerín - Peralta

-Línea 6: Alsasua - Pamplona - Arguedas - Bardenas Aguilares

-Línea 7: Sangüesa - Tafalla - Senda Viva - Bardenas El Ferial

-Línea 8: Elizondo - Pamplona - Larraga - Lerín - Peralta

-Línea 9: Pamplona - Tudela

El proyecto EKLIPSE forma parte del programa estatal 'Trío de Eclipses España' del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en colaboración con de la Fundación La Caixa y Marca Navarra. El objetivo es animar a la ciudadanía a aprovechar esta fecha como experiencia previa al gran acontecimiento astronómico de 2026, ha informado el Gobierno foral.