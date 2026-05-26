El Gobierno de Navarra abonará de forma progresiva, hasta 2032, la carrera profesional a casi 22.000 empleados públicos

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, comparece en rueda de prensa junto a la directora general Gloria Arancón. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra abonará, desde 2027 hasta 2032, de forma progresiva, el nuevo complemento retributivo de carrera profesional a un total de 21.881 empleados públicos de la Administración foral, un complemento que, por primera vez, se hace extensivo a todo el personal y que queda recogido en el nuevo Estatuto de Función Pública. En 2032, el abono de este complementa supondrá un coste de 130 millones al Ejecutivo foral.

El nuevo estatuto, que se aplicará a unos 40.000 trabajadores de las Administraciones públicas de la Comunidad foral, ha sido aprobado este martes, con el voto favorable de Afapna, CCOO y UGT, en la Mesa General del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. ELA y LAB han votado en contra.

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la directora general de Función Pública, Gloria Arancón, ha señalado que "es una satisfacción" el respaldo de la mayoría de la Mesa General.

En concreto, el complemento de la carrera profesional se reconocerá a casi 22.000 empleados públicos de la Administración foral, excepto al personal sanitario, dado que ya la tiene reconocida, y al de justicia, que tiene su propia regulación, así como a más de 6.000 trabajadores de las entidades locales.

Tras la celebración de la Mesa General, la consejera de Interior, Función Pública y Justicia ha destacado que, "superada esta fase, entramos en una fase distinta" de tramitación. "Este Gobierno nunca ha excluido a nadie, hemos hablado con todos los sindicatos que han querido hablar y acordar; y seguimos teniendo la mano tendida", ha dicho.

La aprobación del texto por la mayoría sindical ha sido calificada por Jurío como un "hito", del que se van a beneficiar todos los ciudadanos de Navarra, ya que el Estatuto del Personal, además de responder a las necesidades de los empleados públicos, va a permitir adecuar los servicios públicos a lo que demanda la sociedad. "Nuestra prioridad es construir una Administración del siglo XXI y hoy estamos más cerca de conseguirlo", ha resaltado Jurío.

Una vez negociado y acordado el texto con los sindicatos, el Ejecutivo foral elaborará los preceptivos informes sectoriales y continuará avanzando en la tramitación con el objetivo de elevar este anteproyecto de ley foral a sesión de Gobierno para su toma en consideración y remisión al Consejo de Navarra antes del verano. Después, se remitirá al Parlamento.

DE APLICACIÓN PARA UN TOTAL DE 40.000 EMPLEADOS PÚBLICOS

El Gobierno ha destacado que, con el nuevo texto, se pretende renovar una normativa "muy heterogénea", que cuenta con más de tres décadas de vigencia. El Estatuto del Personal será de aplicación para un total de 40.000 personas entre todo el personal de la Administración foral, las entidades locales navarras, sus organismos autónomos y el personal técnico, de gestión, administración y servicios de la UPNA.

El anteproyecto de ley foral constará de casi 200 artículos, divididos en 13 títulos, y 21 disposiciones, en los que se regula desde los principios rectores del acceso al empleo público hasta el régimen retributivo; las vacaciones, licencias y permisos o los órganos de representación, entre otras muchas materias.

Jurío ha destacado que una de las principales mejoras que se ha incluido en el Estatuto del Personal es la aprobación de la carrera profesional, que permitirá reconocer el desarrollo y la trayectoria profesional del personal mediante la progresión sucesiva en un sistema que queda dividido en cinco tramos.

El ascenso de tramo será posible a través de la aplicación de un sistema objetivo de acreditación de méritos, que será desarrollado reglamentariamente y en el que se valorará la trayectoria profesional y el resultado de la evaluación del desempeño, el aprovechamiento de los cursos formativos, la participación en actividades de docencia o investigación en proyectos de interés para la Administración, la permanencia en puestos de difícil cobertura y la participación en tribunales de selección.

El Gobierno de Navarra realizará, según la consejera Jurío, un notable esfuerzo para la aprobación de la carrera profesional, ya que su abono asciende a un total de 130 millones de euros en 2032. Son casi 22.000 los empleados públicos de la Administración foral los que percibirán este nuevo complemento, que llegará a todos, excepto al personal sanitario, dado que ya lo tiene reconocido, y al de justicia, que tiene su propia regulación.

Al margen de los trabajadores de la Administración foral, el nuevo Estatuto de Personal también supondrá el reconocimiento de la carrera profesional a los aproximadamente 6.000 empleados públicos de las entidades locales de Navarra.

La carrera profesional se materializará para los empleados públicos en un nuevo complemento retributivo, que supondrá la percepción inmediata de una cantidad fija mensual en 14 pagas desde el 1 de enero de 2027. La cuantía a percibir estará determinada por el encuadramiento inicial en el tramo que corresponda en función de la antigüedad y el puesto de trabajo que se ocupe.

La implantación de la carrera profesional, que será voluntaria e individual, se iniciará con la retribución del 20% el primer año de la publicación de la ley y con carácter retroactivo a 1 de enero de 2027. A partir del primer año la progresión prevista es: 30% en 2028; 50% en 2029; 70% en 2030; 90% en 2031 y 100% en 2032.

La carrera profesional supondrá que cada empleado público pasará a percibir un nuevo complemento retributivo, que oscilará, dependiendo de la antigüedad en el puesto de trabajo, desde los 1.700 a los casi 7.000 euros anuales para los empleados públicos de niveles más bajos en la Administración foral. Para aquellos que ocupen puestos de subnivel A1 el complemento se establecerá entre los 2.900 y los más de 11.000 euros dependiendo de los años de servicios prestados con los que cuenten.

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia ha puesto en valor que la aprobación de la carrera profesional "no implicará ninguna merma retributiva para los empleados públicos". Así, el nuevo complemento de carrera profesional se establece por encima de las retribuciones actualmente reconocidas, de tal forma que se seguirá devengando cada 5 años un nuevo quinquenio y cada 6 años y 7 meses un nuevo grado, que cambian la denominación pero mantienen las mismas cuantías y periodos de devengo.

OTRAS MEJORAS INCLUIDAS

El nuevo Estatuto del Personal incluye entre sus mejoras, ha expuesto la consejera, la incorporación de un complemento por la evaluación del desempeño, que se añade al complemento fijo de carrera profesional a modo de productividad.

Se actualizan, además, los niveles y se mejoran las licencias por fallecimiento e ingreso hospitalario, permiso parental y los correspondientes a familias monoparentales. También se mejora la reducción de jornada retribuida para los empleados públicos que tengan a su cuidado un hijo con cáncer u otra enfermedad grave.

Asimismo, se regulan nuevas situaciones administrativas para facilitar la movilidad interadministrativa y se mejora la promoción profesional tanto con carácter temporal como definitivo, entre otras medidas enmarcadas en un Estatuto dotado de la cobertura suficiente para todos los desarrollos reglamentarios posteriores, ha expuesto.