El Gobierno de Navarra abre un nuevo procedimiento para la adjudicación de 198 viviendas protegidas

PAMPLONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra abre desde este domingo un nuevo procedimiento para la adjudicación de 198 viviendas protegidas, dentro de las cuales se encuentra la primera promoción dirigida al alquiler asequible. El proceso para optar a alguna de las promociones estará disponible entre el 1 el 16 de marzo de forma telemática en la web vivienda.navarra.es.

Las 40 viviendas en régimen de alquiler asequible, promovidas por la Fundación Caja Navarra, están ubicadas en Mutilva y se dirigen a personas y familias que hasta ahora se quedaban fuera del acceso a la vivienda pública.

La primera promoción de alquiler asequible, ubicada en la plaza Iturburu de Mutilva, destinará 34 viviendas para el tramo de renta alto y las seis restantes se adjudicarán a personas con algún tipo de reserva. Se ofrecen 8 viviendas de 1 dormitorio, 28 de 2 dormitorios y 4 de 3 dormitorios, indica en un comunicado el Gobierno de Navarra.

La nueva modalidad está dirigida a aquellas personas que tienen rentas anuales entre el 2,5 y el 4,5 del índice SARA, que para el ejercicio fiscal de 2025 está fijado en 10.919 euros. Es decir, en cifras aproximadas, para una unidad familiar de una persona, su renta bruta anual se sitúa entre los 28.000 y los 50.000 euros; para la unidad familiar conformada por dos personas, entre 37.000 y 67.000 euros; para la de tres, entre los 40.000 y los 72.000 euros; y para la unidad familiar de cuatro miembros entre 42.000 y 76.000 euros.

COMPRA DE VIVIENDA PROTEGIDA

Las 158 viviendas restantes se ofertan en régimen de propiedad (VPO y VPT) y están situadas en Burlada, Estella-Lizarra, Ihabar y San Adrián. En cuanto a las reservas, 102 viviendas se adjudicarán a personas solicitantes del tramo de renta bajo y 39 serán para las del tramo alto, además, 17 viviendas están reservadas a colectivos específicos como, por ejemplo, personas con discapacidad, familias numerosas o víctimas de violencia de género o terrorismo.

En la promoción de Burlada, salen 112 VPO situadas en la parcela E de Ripagaina de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Está prevista la reserva de tres viviendas para familias numerosas, tres para víctimas de violencia de género, tres para víctimas del terrorismo, cuatro para personas con discapacidad motriz grave y dos para personas con discapacidad mayor del 65%. Se adjudicarán 78 viviendas para el tramo de renta baja y 19, para renta alta.

Por su parte, en Estella-Lizarra se ofrecen 19 viviendas en régimen de propiedad VPT, de 1, 2 y 3 dormitorios. Se reserva una vivienda para personas con discapacidad mayor del 65%. En cuanto a la renta de las personas solicitantes, 14 viviendas serán para el tramo más alto y cuatro para el bajo.

Las viviendas de Ihabar son de tres dormitorios y se ofrecen en régimen de propiedad VPT, sin reserva específica, dos para el tramo de renta alto y uno, para el bajo.

Por último, la promoción de San Adrián incluye 24 VPO de 3 dormitorios. Se reserva una vivienda para personas con discapacidad mayor del 65% y se adjudicarán 19 viviendas para el tramo de renta baja y 4, para renta alta.

Las viviendas protegidas se adjudican entre aquellas personas que, cumpliendo los requisitos de acceso, se encuentran inscritas en el Censo de solicitantes para lo que se ha aplicado el correspondiente baremo de acceso donde, entre otras cosas, se valora su necesidad de vivienda.