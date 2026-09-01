Gobierno de Navarra abre el primer proceso de adjudicación por sorteo de 97 viviendas protegidas en régimen de alquiler

Imagen de una VPO de una promoción anterior. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra abre este martes un nuevo procedimiento para la adjudicación de 137 viviendas protegidas, 40 en régimen de compra y 97 destinadas al alquiler, siendo estas las primeras promociones de vivienda en régimen de alquiler que se adjudican mediante un sorteo, que tendrá lugar el 22 de septiembre (los resultados se conocerán en los días posteriores) y se podrá seguir en directo a través de este enlace. El proceso para optar a alguna de las promociones estará disponible entre el 1 y el 10 de septiembre de forma telemática en ficha del catálogo de trámites.

Las 40 viviendas para compra se sitúan en Tudela, en la zona del polígono industrial 2, y cuentan con 2, 3 y 4 dormitorios. Del total de inmuebles, 21 están dirigidos para el tramo de renta bajo y 14 para el alto. Además, se reservan cinco viviendas para personas con discapacidad, víctimas de terrorismo, víctimas de género y familias numerosas, ha informado el Gobierno foral.

Las 97 viviendas en régimen de alquiler son las primeras que se adjudican mediante sorteo. Se situarán en Alsasua (21 viviendas promovidas por Nasuvinsa), Ansoáin (6, promovidas por Orlan 2019) y Mutilva (70, promovidas por Nasuvinsa), e incluyen viviendas entre 1 y cuatro dormitorios, según la promoción.

El sorteo de estas viviendas será público y ante notario, y se realizará entre las personas incluidas en la reserva general, que se distribuirán en cuatro grupos en función de su edad y de si están o no empadronadas en el municipio de la promoción. Así, se diferenciará entre personas jóvenes (de 35 años o menos) y de 60 años o más empadronadas, personas de esos mismos tramos de edad no empadronadas, personas empadronadas y resto de personas. Cada solicitante participará únicamente en el grupo que le corresponda y optará exclusivamente a las viviendas cuyo número de dormitorios coincida con el que especificó en la solicitud al censo.

MODIFICACIONES EN LOS REQUISITOS DE ACCESO

Las viviendas protegidas se adjudican entre aquellas personas que, cumpliendo los requisitos de acceso, se encuentran inscritas en el Censo de solicitantes. Todas las viviendas de alquiler de régimen general se asignarán mediante sorteo, aunque cabe señalar que se mantienen las reservas especiales (personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o de terrorismo, familias numerosas, etc.), que continúan adjudicándose por baremo.

Este nuevo proceso de adjudicación ha introducido también cambios en los requisitos de acceso a la vivienda protegida. A partir de ahora, se solicitan 5.000 euros de ingresos mínimos para acceder al alquiler, 19.000 euros para la compra de VPO, y 24.000 euros para la compra de VPT. Además, se ha elevado hasta los 100.000 euros el límite de ingresos procedentes de transmisiones patrimoniales que pueden tener las personas solicitantes.

Asimismo, se ha ampliado la consideración de las unidades familiares al incluir a las personas convivientes que residan junto con hijos e hijas comunes, aunque no exista vínculo matrimonial ni se haya constituido formalmente una pareja estable.