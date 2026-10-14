El Gobierno de Navarra aprueba el Programa de Inversiones 2025-2028, dotado con 833 millones de euros

Vivienda en construcción. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado este miércoles el Programa de Inversiones 2025-2028, que alcanza un importe total de 833 millones de euros, 562 millones más que el programa de inversiones de 2025, actualizado en abril. El plan, denominado 'Por Navarra', recoge 185 líneas de actuación en los distintos departamentos del Ejecutivo foral y se financiará con los excesos de financiación y los superávits presupuestarios pendientes de compensar a cierre de 2025.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno foral, José Luis Arasti, ha explicado, en la rueda de prensa tras la sesión, que la actualización del programa ha sido posible tras el acuerdo alcanzado con la Administración General del Estado en Comisión Coordinadora y su posterior inclusión en el Real Decreto-ley 23/2026, aprobado el pasado 8 de septiembre en el Consejo de Ministros, según el cual aquellas comunidades autónomas que tienen a cierre de 2025 una deuda pública sobre el PIB inferior al 12,4%, quedan eximidas de reducir el endeudamiento neto por los excesos de financiación y superávits presupuestarios obtenidos, siempre que esos importes se destinen a financiar inversiones.

Navarra, tal y como ha recordado Arasti, cerró 2025 con una ratio de deuda pública sobre el PIB del 9,4%, según los datos del Banco de España. El consejero ha indicado que este plan permite reforzar la inversión pública y dar continuidad a proyectos estratégicos para la Comunidad foral. Las inversiones se incorporarán al proyecto de Presupuestos Generales de Navarra de cada ejercicio.

El 85% del importe total, según el consejero, será ejecutado directamente por los departamentos del Gobierno de Navarra, mientras que un 13% se canalizará mediante ampliaciones de capital de empresas públicas. El resto corresponde a inversiones realizadas en 2025 por distintas empresas públicas y la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

COHESIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

Entre las inversiones ejecutadas directamente por los departamentos, Cohesión Territorial contará con 144 millones de euros, el 20,4% del total, seguido de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, con 131 millones y el 18,5%. Salud y Educación, con 100 millones de euros cada uno, concentran, respectivamente, el 14,3% y el 14% de estas inversiones.

Arasti ha indicado que la vivienda constituye una de las principales líneas del programa. De los 131 millones asignados al departamento, ha dicho, cerca de 95 millones se destinarán a la adquisición de vivienda, "tanto de manera directa como a través del ejercicio del derecho de tanteo y retracto". "Conviene recordar que el anteproyecto de Presupuestos del departamento de Vivienda ya contempla una dotación de más de 21 millones de euros dentro de su techo de gasto con este mismo destino", ha expuesto.

MÁS DE 130 MILLONES PARA INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS

El plan contempla más de 130 millones de euros para actuaciones en la red de carreteras de Navarra. Entre ellas figuran intervenciones vinculadas a la autovía A-15, en el tramo navarro, así como la renovación de instalaciones de túneles y alumbrado y una campaña extraordinaria de refuerzo de firmes.

En el ámbito educativo, se prevén inversiones de varias decenas de millones de euros para construir nuevas dotaciones y ampliar centros existentes en distintos puntos de la Comunidad foral.

INVERSIONES EN HOSPITALES Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS

El programa incluye actuaciones en el Hospital Universitario de Navarra, el Hospital Reina Sofía de Tudela y el Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra, además de otras inversiones en infraestructuras sanitarias. Destacan también los cerca de 20 millones de euros destinados a renovar y reforzar los equipamientos médicos.

El programa incorpora, asimismo, medidas de adaptación al cambio climático, como mejoras de climatización y eficiencia energética en centros sanitarios, la creación de refugios climáticos en centros educativos propios, actuaciones en sedes del Gobierno de Navarra y la renovación de la flota de vehículos.

En materia de prevención de incendios, "una de las preocupaciones de la ciudadanía y de este Gobierno", se contemplan más de 6,9 millones de euros para actuaciones vinculadas al Plan de prevención de incendios y a actuaciones en recursos forestales.

MÁS DE 42 MILLONES PARA LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

La UPNA recibirá más de 42 millones de euros para distintas actuaciones en sus campus. En Tudela, se contempla la construcción del edificio destinado al grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, mientras que en Pamplona se prevé un nuevo edificio para másteres y nuevas instalaciones deportivas.

El plan incluye también el inicio de nuevos equipamientos públicos, como el Centro de Coordinación de Seguridad y Emergencias y el Instituto del Patrimonio Cultural de Navarra, así como la redacción de proyectos que permitan abordar futuras inversiones estratégicas para la Comunidad foral.