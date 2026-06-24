El Gobierno de Navarra aprueba el proyecto de ley foral de Reconocimiento y Reparación de Víctimas del Terrorismo. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles el proyecto de ley foral de Reconocimiento y Reparación de Víctimas del Terrorismo, un texto que será remitido al Parlamento de Navarra para su deliberación, tras haber completado tanto el proceso interdepartamental como el de participación y consulta social e institucional.

Según ha explicado el Gobierno, el proyecto de ley tiene un enfoque más "integral" y actual que la legislación vigente, que data del año 2010, y va a posibilitar una mejora y extensión de derechos para todas las víctimas, "consolidando derechos y atenciones en ámbitos como la asistencia sanitaria y psicológica o posibilitando medidas para aumentar la protección integral (vivienda, enseñanza, empleo, fiscalidad, cultura, etc.) que compensen situaciones de vulnerabilidad causadas por la violencia terrorista".

Asimismo, se incorpora el trabajo que en el ámbito educativo realizan los departamentos de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera y de Educación y crea un órgano de participación de las asociaciones de víctimas del terrorismo, entre otras cuestiones.

En cuanto a las reparaciones económicas, la norma habilitará, en cuanto a plazos, la posibilidad para aquellas víctimas del terrorismo (personas asesinadas, heridas o secuestradas, con daños psicológicos o físicos, además de daños materiales) que no optaron en su momento por diferentes razones a ser indemnizadas de forma complementaria al Estado. Según ha indicado el Ejecutivo, corresponde al Ministerio del Interior el reconocimiento de estas víctimas. La ley foral contempla también estas reparaciones para víctimas que puedan ser reconocidas en el futuro.

No obstante, según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno la vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, el apartado de reparaciones económicas solo es una de las vertientes de una norma que pone "énfasis en el reconocimiento social e institucional y en el trabajo educativo con las nuevas generaciones para erradicar la violencia y deslegitimarla".

COMPROMISO DEL ACUERDO PROGRAMÁTICO

El Gobierno de Navarra inició en febrero el proceso de participación para poder aprobar una nueva ley foral de Víctimas de Terrorismo que supusiera "una mejora en la atención y reparación de este colectivo que, en lo relativo a las competencias autonómicas, está regulado por una norma foral que data del año 2010". Las líneas básicas de este proyecto de ley foral fueron expuestas en su momento, aunque el texto -que el pasado 8 de junio recibió el respaldo de la Comisión Foral de Régimen Local - ha sido "enriquecido" tras el proceso de participación a través del portal de Gobierno Abierto.

Aunque pone el énfasis en un enfoque "más actual e integral" que la ley anterior, la futura norma también incluye -en sus apartados más concretos- "beneficios y avances tanto a nivel económico como asistencial para fortalecer la protección de las víctimas que han sufrido el terrorismo". Además, pretende avanzar en el reconocimiento individual y social de estas personas, impulsando programas educativos que deslegitimen la violencia para la sociedad en general y, especialmente, para las nuevas generaciones. Incluye otros apartados de distinciones y actos institucionales o participación estructuradas de la sociedad civil, ha expuesto el Gobierno.

El proyecto de ley de Víctimas del Terrorismo estaba incluido en el acuerdo programático de los tres grupos políticos que sustentan el Gobierno y, también, en el plan normativo anual de 2026. Sus principios se inspiran en "el compromiso de impulsar una memoria integral, de deslegitimación de toda violencia política y de atención a todas las víctimas, sin equiparaciones ni diluciones, cada cual en su contexto victimológico con sus respectivas normas de referencia".

El ámbito de las víctimas del terrorismo (en especial de ETA, pero también de otros grupos) es el que cuenta con una legislación más antigua (16 años) y aprobada un año antes de que el propio Estado -que es la Administración competente para el reconocimiento oficial de este tipo de víctimas- sacara adelante su normativa, en 2011. Esto, unido a la necesidad de dar mayor seguridad jurídica, aclarar distintos aspectos de su aplicación y la oportunidad de introducir nuevos conceptos o adaptarse y prever nuevos escenarios, es lo que ha llevado al Gobierno foral a impulsar esta ley más integral que la anterior, ha explicado. De ahí que el texto incorpore nuevas medidas y profundiza en líneas estratégicas de actuación del propio departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, en coherencia con el II Plan Estratégico de Convivencia.

Así, ha precisado el Gobierno, se refuerzan e institucionalizan herramientas y cauces para la sensibilización (exposiciones, publicaciones, etc.), educación para la paz y la convivencia (programa Eskutik, Escuelas con Memoria por la Paz y la Convivencia...), investigación, etcétera. También crea el Consejo de Participación de las Víctimas del Terrorismo como órgano consultivo y de asesoramiento sobre las políticas públicas que se llevan a cabo en materia de víctimas de terrorismo, constituido por representantes de la Administración y de miembros de las asociaciones de víctimas más representativas en Navarra.

Ha destacado que el Estado es la administración que tiene las competencias para realizar el reconocimiento oficial de una víctima de terrorismo, concediendo además la indemnización correspondiente en su caso y una distinción simbólica. Sin embargo, las comunidades autónomas pueden complementarla, algo que la próxima norma foral fija según situaciones (fallecimientos, daños físicos y psíquicos, daños materiales...) con otra cantidad que supone un 30% de la cuantía reconocida por la Administración General del Estado. "Esta es la vía en la que profundiza Navarra", ha añadido.

La futura norma incluye la apertura de un nuevo periodo temporal de 4 años para que las víctimas del terrorismo opten a las ayudas complementarias -si tenían derecho a ellas pero no las solicitaron por distintas razones entre los años 2010 y 2012, que fue el marco que fijó la vigente ley foral-, con lo que este colectivo podría solicitar estas ayudas. También se ampliará la opción de acceder a otros apoyos no económicos -de atención sanitaria y psicológica o en el ámbito de la vivienda- a otro grupo de víctimas reconocidas mediante una "encomienda" por la Administración estatal.

UN COLECTIVO ACTUAL DE ALREDEDOR DE 400 PERSONAS

A partir de esa condición de 'víctima del terrorismo' acreditada por el Estado, el proyecto de ley foral hoy aprobado comprendería a víctimas de actos de terrorismo ocurridos "en Navarra" o para cualquier persona con "condición política navarra en el momento de producirse los hechos que dan lugar al reconocimiento" (es decir, empadronada), y, además como novedad, incluyen también aquellas víctimas que hayan nacido en la Comunidad foral, y el atentado se haya producido o se produzca en el futuro en otros lugares del Estado español o del mundo. En estos momentos, con las estimaciones realizadas, la nueva normativa, beneficiaría potencialmente, de forma directa o indirecta, a 400 víctimas y sus familias.

Y, como ha señalado Ollo, se trata de una ley que no solo mira hacia la reparación en lo posible de lo sucedido en el pasado, sino también al futuro. "Por un lado, trabajar con las nuevas generaciones y construir un relato compartido de los sucedido para evitar repeticiones de todas la vulneraciones de derechos que supuso la violencia terrorista y, por otro, prever posibles nuevas situaciones que se puedan dar y adecuar la respuesta de la Administración a los nuevos contextos". Hacia ello apunta también esa novedad de la inclusión en su ámbito subjetivo de aplicación del concepto de "personas nacidas en Navarra".