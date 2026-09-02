El Gobierno de Navarra autoriza la contratación de la reforma del Planetario de Pamplona por importe de 3,1 millones

Recreación de la vista aérea del planetario tras las obras. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de este miércoles, a la sociedad pública NICDO la contratación de las obras del Planetario de Pamplona, por un importe de 3.172.946,25 euros. Según los plazos previstos, los trabajos comenzarán a finales de este 2026, lo que permitiría reabrir el nuevo planetario en la segunda mitad de 2027.

El planetario sufrió un incendio el 14 de enero de 2025, que destruyó la sala Tornamira, que acogía la cúpula, y diversas instalaciones interiores. La necesidad de reconstruir el edificio se ha aprovechado para diseñar un plan estratégico de renovación y redefinición de usos, con el objetivo de volver a situar al Planetario de Pamplona como un centro de referencia; no solo como emisor de contenidos en el campo de la divulgación científica, sino como un agente activo en un ecosistema de aprendizaje, innovación y creación contemporánea, ha informado el Ejecutivo foral.

El proyecto realizado por el estudio TYM Asociados, tras ganar el correspondiente concurso, permitirá actualizar una estructura que cuenta ya con 33 años de existencia.

Entre las novedades, destaca el incremento del espacio de uso público, que pasa de 725 m2 útiles, a 2.178 m2 (el 85% de la superficie), de los cuales 110 m2 corresponderán al nuevo espacio de la terraza exterior, que ahora se abrirá a eventos, actividades, observaciones astronómicas, etc. desde una ubicación única. No se modificará, sin embargo, el volumen constructivo y su silueta reconocible en el entorno del Parque Yamaguchi de Pamplona.

La primera planta en altura, la que ocupaba en la actualidad el semisótano del edificio, se configura como un espacio abierto, polivalente, donde podrán acogerse exposiciones y talleres en una superficie de 412 m2, con una zona de ágora, mediateca, espacios para talleres grupales y otras actividades. Además, esta planta quedará abierta hacia el exterior, con una zona de restauración -de la carecía el anterior proyecto- con cafetería interior y terraza exterior, que se proyectará hacia el parque.

Se creará también una nueva zona de graderío exterior, que conectará el edificio con la terraza del bar, y en la que se ubicarán múltiples actividades, como cine de verano, conferencias, o eventos musicales.

En la planta principal se mantendrá el acceso actual, mejorándose su accesibilidad, tanto a la taquilla como a la tienda. El resto de la planta quedará en un único nivel con una zona expositiva de 656 m2, el acceso al auditorio -que será ampliable, con una conformación de 288 butacas de aforo ampliable a 480 personas- y el acceso a la sala Tornamira.

Esta sala, que mantiene la superficie anterior, presenta como novedad, única entre las salas de proyecciones de los planetarios europeos, la posibilidad de ocultar las butacas en el suelo, multiplicando las opciones de uso del espacio.

En cuanto a la dotación tecnológica, la cúpula volverá a contar con el proyector de estrellas que será digital (modelo optomecánico Megastar II-C) con una pantalla seamless de 19.6 metros de diámetro y con un sistema de video proyección de 8K basado en 9 proyectores de alto contraste y alta luminosidad. Ello proporcionará "un espacio mucho más inmersivo, moderno, y avanzado tecnológicamente".

De acuerdo con el plan estratégico, la nueva configuración arquitectónica irá acompañada de una nueva programación, que además de la ciencia y el cosmos, sumará otras áreas de estudio y divulgación como el humanismo, los nuevos medios, la investigación interdisciplinar o el diseño.