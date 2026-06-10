El Gobierno de Navarra concede la Placa de Servicios Distinguidos a los cinco policías forales fallecidos

Foto de archivo de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite saludando a mandos de la Policía Foral en su visita al tanatorio para dar el pésame a las familias de los cinco policías forales fallecidos en accidente de tráfico. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha concedido a título póstumo la Placa de Servicios Distinguidos a los cinco policías forales de la División de Intervención fallecidos la pasada semana en un accidente de tráfico en la AP-8 cuando se dirigían a realizar una formación con la Ertzaintza.

La concesión de esta distinción, que es la máxima condecoración que se puede otorgar en la Policía Foral, ha sido aprobada este miércoles en la sesión de Gobierno, a propuesta de la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío.

Con esta distinción se reconoce la trayectoria de estos cinco servidores públicos, "que habían decidido dedicar su vida profesional a proteger a la ciudadanía navarra y resultaron fallecidos mientras prestaban servicio de su especialidad el pasado 3 de junio", ha destacado el Gobierno de Navarra.

En concreto, el comisario de Policía Foral Fermín Sola Barrena desarrolló su carrera profesional en diversos puestos y cargos, ostentando actualmente el de Comisario Jefe de la División de Intervención. "'Mintxo', gran amante de la Policía Foral, siempre predispuesto a dedicarse a los demás de forma desinteresada, tenía una enorme capacidad de trabajo, que ha quedado demostrada a todas luces con el peso que tenía en la División de la que era un referente", resaltan desde el Ejecutivo foral.

Por su parte, el subinspector Jesús María Vidaurreta Fernández, que también cuenta con una larga trayectoria profesional, tras ocupar diversos puestos en la División de Intervención, ostentaba actualmente la jefatura de uno de los grupos operativos de dicha Unidad. "Policía leal, generoso y sacrificado. Muy orgulloso de ser Policía Foral. Amante de la institución que para él era su vida, trabajador y entregado, el servicio a los demás era innato en él", recuerdan.

El agente Juan Martín Domínguez Villar desarrolló su larga carrera profesional en diversos puestos relacionados con la seguridad ciudadana, integrándose actualmente en uno de los grupos operativos de la División de Intervención, "de la que era una parte indispensable. Siendo un profesional discreto y servicial y un trabajador incansable, destacaba por su enorme capacidad de entrega".

También con una larga trayectoria profesional, en la que ocupó diversos puestos relacionados con la seguridad ciudadana, el agente Miguel Crespo Obanos prestaba servicio actualmente en el Grupo de Intervenciones Especiales. Para la concesión de esta Placa de Servicios Distinguidos se ha valorado que se trataba de "un trabajador incansable y referente de la Unidad a la que pertenecía, así como que era un gran compañero, con una profesionalidad extrema y con un compromiso inquebrantable con el cuerpo de Policía Foral".

Finalmente, el agente Miguel Ángel D'Entremont Jiménez desarrolló su trayectoria profesional en los grupos de Protección y Atención Ciudadana de las comisarías de Alsasua y de Tafalla. Actualmente prestaba servicio en el Grupo de Intervenciones Especiales. "Era una persona entregada a su trabajo, que afrontaba los momentos duros y los problemas con una entereza digna de admiración. Con un desarrollado sentimiento de pertenencia a la Policía Foral, llevaba con orgullo el ser uno de los integrantes del Grupo de Intervenciones Especiales", recuerdan desde el Gobierno foral.

SE POSPONE EL ACTO INSTITUCIONAL DE HOMENAJE

Además, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, la consejera Inma Jurío ha anunciado que se ha decidido posponer el acto de homenaje a los cinco agentes fallecidos en el que trabajaba el Ejecutivo, a la espera de un "momento más oportuno" para "respetar los tiempos de duelo" de las familias.

Según ha explicado, desde el Ejecutivo foral se pretendía celebrar un acto institucional donde se produjera un homenaje a los agentes fallecidos y también un acto de despedida por parte de la Policía Foral en la comisaría de Beloso.

Jurío ha indicado que "se empezó a esbozar este acto" pero, pensando en las familias de los fallecidos, "se decidió conjuntamente que posiblemente era mejor respetar tiempos, la situación de duelo" y aplazar este homenaje a "un momento más oportuno".

La consejera, quien ha agradecido a los medios de comunicación su "respeto a la intimidad" de las familias, especialmente en el funeral celebrado el viernes en la Catedral de Pamplona, ha destacado que "existe una visión humana, una situación complicada para las familias" y el Gobierno de Navarra "solo ha pretendido ayudarles en un proceso bastante complejo, donde estaban sumidos en un profundo dolor" y facilitarles que "no se tuvieran que preocupar de otras cosas".

Así pues, Inma Jurío ha explicado que "no hay nada concreto" en cuanto a celebrar un acto institucional de homenaje sino que "vamos a darnos tiempo y diseñar algo íntimo que sea, además, personal, que es el camino que ha seguido el Gobierno de Navarra respecto de las familias".