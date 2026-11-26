Archivo - El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha criticado este jueves que el Gobierno Vasco no le haya informado de los planes de trasladar el domicilio social de la empresa Azkoyen a Bizkaia, en el marco de la OPA que ha presentado el grupo vasco Ohmnia sobre la compañía navarra.

"Hemos descubierto ahora mismo que en el cuaderno de la OPA había intenciones que desconocíamos, como la de trasladar la sede social de Peralta a Bizkaia", ha criticado el consejero Arasti en declaraciones a los medios de comunicación, después de que este miércoles la CNMV autorizara la OPA.

Arasti ha afirmado que, "desde lo que son las relaciones institucionales y lo que son los códigos de buena vecindad, en este caso con el Gobierno Vasco, puesto que el Gobierno Vasco también está en la operación de una manera o de otra, hemos echado en falta alguna comunicación, alguna toma de contacto en la que se nos pudiera haber explicado todo esto".

El consejero ha asegurado que "desde el Gobierno de Navarra ya llevamos tiempo tratando de ganar posiciones dentro de la sociedad para que tengamos algo que decir sobre las decisiones que van a afectar a Azkoyen, pero no solo como empresa, sino también a sus trabajadores". "El Gobierno de Navarra va a seguir trabajando en esa línea y sí que es verdad que nos hubiera gustado tener más información de todo lo que se pretendía. No vamos a entrar en la legitimidad de una OPA, porque además todo lo que rodea las operaciones en la CNMV es de estricta confidencialidad, pero sí que es verdad que nos hubiera gustado tener esa información por parte del Gobierno Vasco, puesto que también participa en la OPA", ha insistido.

En ese sentido, José Luis Arasti ha destacado que "esa información es muy importante para el empresariado Navarra y para la industria Navarra", ya que "estamos hablando de una de las dos únicas empresas que hay en Navarra que cotizan en bolsa y, por tanto, para nosotros es algo importantísimo". "Desde el Gobierno de Navarra vamos a seguir trabajando para seguir ganando posiciones y también, por qué no, vamos a trasladar una petición a todos los colectivos, al empresariado navarro, para que en la medida que pueda, también ayude en esta operación para que Azkoyen siga teniendo su domicilio social en Navarra y, por tanto, que no haya ningún problema tampoco con sus trabajadores", ha indicado.

Arasti ha recordado que el Instituto Navarro de Inversiones (INI), participada al 100% por el Gobierno de Navarra, y la sociedad Cenit, en la que el Ejecutuvio tiene un 30%, han adquirido recientemente participaciones en Azkoyen hasta situarse por encima del 10%. "Ahora mismo, tal y como está la composición del Consejo de Administración, tendríamos derecho a un consejero, pero no sabemos la situación que va a quedar en el Consejo de Administración una vez que Azkoyen pueda integrarse o diluirse en una corporación mayor. Nosotros como Gobierno de Navarra, como INI, e invito a quien pueda hacerlo también, vamos a trabajar para seguir ganando posiciones y para poder tener algo que decir en esas decisiones", ha indicado.

El consejero ha adelantado que "en las próximas fechas pediremos reunión con la sociedad que ha trasladado la OPA para hablar en detalle de todas esas cosas que nos preocupan como Gobierno de Navarra y sobre todo de cara a la industria navarra, que es nuestro buque insignia y por el que vamos a seguir trabajando y que vamos a seguir protegiendo en todo lo que esté en la mano del Gobierno de Navarra".

El consejero ha precisado que el cambio de domicilio social no tendría impacto fiscal, "porque si no se deslocaliza la producción recaudaremos por cifra relativa, pero tampoco nos vamos a anticipar, vamos a trabajar para que Azkoyen permanezca socialmente en Navarra y eso es lo que queremos". "Luego ya hablaremos de otros detalles, no creo que eso sea ahora mismo lo más importante", ha indicado.

Preguntado sobre si esta situación podría ser una revancha desde Euskadi por la decisión de la empresa china Hithium de instalarse en Navarra, Arasti ha afirmado que "me hubiera gustado que si hubiera sido así el Gobierno Vasco nos lo hubiera trasladado, pero no hemos tenido ni tan siquiera esa oportunidad". "Yo solo espero que eso no sea cierto, porque con respecto a lo que son las operaciones internacionales creo que cada uno ha hecho su apuesta y ha sido el propio Hithium el que ha elegido Navarra como mejor apuesta para implantar su empresa. Eso no tiene nada que ver con el Gobierno de Navarra más allá de que hayamos hecho todo el trabajo necesario para que ellos decidan que Navarra es su apuesta", ha indicado.