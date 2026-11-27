Agentes participantes en el acto de presentación de resultados del proyecto NEAR. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha participado recientemente en la presentación en Madrid de los resultados del proyecto europeo NEAR, una iniciativa para impulsar unos servicios sociales "más cercanos y centrados en la persona", que ha liderado durante más de tres años con la cofinanciación de la Unión Europea a través de Interreg Europe.

La jornada de cierre del proyecto 'NEw sociAl seRvices: innovative tools and skills for person-centered and community-based social models' ha reunido a representantes institucionales, personal técnico y agentes especializados de cinco regiones europeas (España, Bélgica, Finlandia, Italia y República Checa), que han compartido los principales aprendizajes, resultados y recomendaciones de esta iniciativa.

Durante la apertura institucional, el director general de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas del Gobierno de Navarra, Txerra García de Eulate, ha destacado la importancia de "seguir transformando las políticas públicas para situar a las personas en el centro de la intervención social". En este sentido, ha subrayado que "NEAR aborda una cuestión que está en el centro de nuestras preocupaciones como responsables de las políticas públicas: cómo conseguimos que los servicios de bienestar sean cada vez más cercanos a las personas, más integrales y capaces de responder mejor a sus necesidades reales".

Asimismo, ha destacado el valor de la cooperación europea señalando que "ninguna región tiene todas las respuestas. La cooperación europea nos permite compartir experiencias, contrastar nuestros enfoques con otras realidades, cuestionarnos y descubrir nuevas formas de abordar retos que, aunque se manifiesten de manera diferente en cada territorio, son en buena medida compartidos".

Tras la apertura de la jornada, celebrada en el Espacio BLOKE de Madrid, Mariame Ammour, representante de la Secretaría Conjunta de Interreg Europe, ha explicado el papel que desempeña este programa en el impulso de la cooperación interregional europea.

VISITAS DE ESTUDIO, INTERCAMBIOS PROFESIONALES Y BUENAS PRÁCTICAS

Durante la sesión, la jefa de la Sección de Innovación Pública y Proyectos Europeos del Gobierno de Navarra, Itziar Herrero, ha presentado el recorrido realizado desde el inicio de la iniciativa y recordó que "de esa voluntad de aprendizaje mutuo nació NEAR, fruto de la necesidad de identificar nuevas herramientas profesionales, compartir experiencias y conocer cómo otras regiones europeas estaban afrontando la transformación de sus sistemas de atención".

Herrero ha repasado también algunos de los principales hitos alcanzados por el consorcio, entre ellos la realización de cinco visitas de estudio, cuatro intercambios de profesionales y la identificación de veinte buenas prácticas transferibles entre territorios europeos.

Además, ha puesto en valor la "dimensión humana" del proyecto al afirmar que "hay un resultado intangible que trasciende todo eso: el aprendizaje que aporta conocer otras realidades, otras formas de mirar y la posibilidad de otras soluciones y oportunidades". "Ese aprendizaje y esa vivencia se quedan en cada una de las personas que hemos tenido la oportunidad de participar en NEAR", ha dicho.

Representantes de la Comunidad Foral de Navarra, Vysocina (República Checa), Päijät-Häme (Finlandia), Mechelen-Katelijne (Bélgica) han compartido experiencias de transferencia de conocimiento y aplicación de los aprendizajes obtenidos a lo largo del proyecto en sus respectivos territorios. La sesión ha incluido también la presentación de las conclusiones y recomendaciones elaboradas por la Fundación Nacional de Trabajadores Sociales de Italia (FNAS).

Durante la jornada se han presentados la guía 'Hacia un modelo de servicios sociales basados en la comunidad y centrados en la persona: aprendizajes de las regiones europeas' y la recopilación de buenas prácticas identificadas durante el proyecto. Ambos materiales se han elaborado para contribuir a mejorar las políticas públicas y la práctica profesional en el ámbito de los servicios sociales y salud.

La programación ha continuado con una mesa redonda centrada en los desafíos y oportunidades de los nuevos modelos de atención y de la praxis profesional, en la que han participado responsables políticos de las regiones socias. A continuación, Alfonso Lara Montero, director ejecutivo de la European Social Network, ha aportado una perspectiva europea sobre la evolución de los sistemas de bienestar y los retos compartidos por los diferentes territorios.

El evento ha concluido con la intervención de Berta González por parte de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

UNA JORNADA PREVIA PARA CONOCER EXPERIENCIAS INNOVADORAS

Como actividad previa al evento final, los socios y participantes de NEAR celebraron, el 25 de noviembre, una jornada de aprendizaje y visitas técnicas en Madrid centrada en experiencias innovadoras vinculadas a la inclusión, el bienestar y el diseño de entornos centrados en las personas.

La agenda incluyó una visita a la Fundación ONCE para conocer el programa Por Talento Digital, una iniciativa orientada a mejorar la capacitación tecnológica y la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la formación en competencias digitales y profesiones de alta demanda.

Asimismo, la delegación visitó el Hospital Universitario de La Princesa, donde participó en el seminario 'Espacios que cuidan: Descubriendo los Healing Environments', impartido por la arquitecta y doctora en Biomedicina Paula Gómez Vela. La sesión permitió profundizar en el concepto de los "entornos sanadores" y conocer de primera mano distintas actuaciones desarrolladas en el centro hospitalario para crear "espacios más seguros, saludables, inclusivos y orientados al bienestar de las personas".