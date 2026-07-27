El Gobierno de Navarra desea una "clarificación" judicial sobre Belate y estudia personarse en la causa

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha manifestado este lunes su "máximo respeto a las diligencias judiciales y policiales", después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya informado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' de que ampliará la investigación sobre los túneles de Belate, un asunto que el juez ha decidido incorporar al caso.

Fuentes del Ejecutivo foral han expresado su "compromiso de total colaboración, como ya se ha materializado con la aportación de información por parte de la Hacienda Foral".

Además, las mismas fuentes han explicado que el Gobierno de Navarra "estudiará solicitar la personación ante la Audiencia Nacional, como ya se intentó ante el Tribunal Supremo con respuesta negativa, por si mediase daño patrimonial contra la Hacienda Navarra".

El Gobierno foral ha manifestado su "apuesta por la transparencia reforzada, como lo hizo desde el mismo momento del levantamiento del secreto de sumario con el encargo de una auditoría triple por la presidenta".

En lo concerniente a la adjudicación de la obra de ampliación de los túneles de Belate, las fuentes del Gobierno de Navarra han afirmado que "se trató de una adjudicación con reparo 'no suspensivo' de la Intervención delegada y que cuenta con el aval de la Intervención General en tanto que se abordó mediante una deliberación 'adecuada".

Además, han señalado que "la Cámara de Comptos especificó que no medió responsabilidad contable ni de ninguna otra naturaleza", mientras que la comisión de investigación del Parlamento de Navarra "descartó la existencia de presiones ni injerencias políticas".

En cualquier caso, las mismas fuentes han afirmado que "la presidenta del Gobierno de Navarra ya expresó su deseo, la última vez el pasado viernes en sede parlamentaria, de una clarificación en sede judicial habida cuenta de la extensión de la sospecha a la adjudicación de Belate, resuelta por una mesa de contratación técnica que funcionó de manera absolutamente autónoma".