El Gobierno de Navarra desescala el Plan INFONA y deja sin efecto las restricciones tras pasar la ola de calor

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López Antelo, durante la reunión del Comité Asesor de Emergencias. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, por medio de su consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López Antelo, ha acordado, en la reunión del Comité Asesor de Emergencias (CAE) celebrada este domingo, dejar sin efecto, a partir de esta tarde, la Orden Foral que prohibía realizar determinadas actividades susceptibles de generar incendios forestales mediante deflagraciones, chispas o descargas eléctricas. En concreto, afectaba a labores de cosecha de cereal y empacado de paja en secano y a los trabajos que implicaban soldaduras o cortes de elementos metálicos en suelo no urbanizable.

Dicha normativa fue aprobada como "medida extraordinaria debido a la situación climatológica prevista y al riesgo muy alto o extremo de incendios en toda Navarra". En ese sentido, el incendio forestal de la zona de Obanos, Muruzábal y Enériz y el de Carcastillo han sido los dos episodios más importantes de incendios en la Comunidad foral en lo que llevamos de verano.

Asimismo, el Comité Asesor de Emergencias ha desescalado el Plan INFONA (Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad Foral de Navarra), a Situación Operativa 0, que mantiene el plan activo en fase de preemergencia, según explican desde el Ejecutivo foral en un comunicado.

Este plan se mantenía activo en Situación Operativa 1 desde el pasado miércoles día 13, debido a la evolución del incendio forestal declarado en Carcastillo la noche del sábado 9 de agosto. La extinción completa del incendio de Carcastillo, declarada el viernes día 15 a las 13.00 horas, así como la situación meteorológica favorable prevista para los próximos días, ha permitido desescalar el plan, pero se mantiene activo "debido a que el riesgo de incendios forestales previsto para los próximos días aún es alto".

RECURSOS A OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Por otro lado, dado que la situación está actualmente controlada en Navarra, se van a poner a disposición del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), medios terrestres y aéreos para que sean derivados a otras Comunidades Autónomas más necesitadas de recursos en estos momentos.