El Gobierno de Navarra destina 100.000 euros a la promoción de viviendas colaborativas

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra va a destinar 100.000 euros a la promoción de viviendas colaborativas en cesión de uso.

Se trata de una convocatoria de subvención publicada este martes en el Boletín Oficial de Navarra (BON) con la que se pretende aumentar la oferta de vivienda a precio asequible en Navarra, mediante la puesta en marcha de nuevos modelos de acceso a la misma.

El plazo de presentación de las solicitudes, que se podrán tramitar a través de la ficha habilitada en la web de trámites del Ejecutivo foral, se abre este miércoles 3 de junio y finalizará el 31 de julio de 2026.

La vivienda colaborativa en cesión de uso, tal y como se establece en las bases de la convocatoria, es un modelo que busca "ofrecer soluciones de vivienda asequibles y comunitarias, donde la propiedad y gestión son compartidas por las personas residentes".

Estas cooperativas, "al no buscar la ganancia económica, se enfocan en la creación de entornos habitacionales que priorizan el bienestar de sus miembros y la sostenibilidad a largo plazo, evitando la especulación inmobiliaria".

Así, la convocatoria tiene por objeto subvencionar dos tipos de medidas. La primera de ellas está destinada a las entidades representativas del sector cooperativo para la contratación de una o varias personas que dinamicen y acompañen en los procesos para la definición, constitución y funcionamiento de estas entidades y/o la contratación de una o varias personas que creen soluciones y herramientas digitales.

La segunda está destinada a cooperativas de vivienda interesadas en desarrollar proyectos colaborativos o agrupaciones con el mismo objetivo, para la contratación de servicios de asesoría económica, técnica y jurídica para la constitución efectiva de las cooperativas de vivienda, la elaboración de estudios de viabilidad de la promoción de viviendas colaborativas, la redacción de memorias o pactos colaborativos, etcétera.

La financiación para la constitución de estas entidades y/o la promoción de proyectos de vivienda colaborativa corre de forma íntegra a cargo de las aportaciones personales de los particulares que integran las cooperativas, lo cual "limita su capacidad de actuación".

Asimismo, y teniendo en cuenta que algunos proyectos que ya se encuentran en marcha, la convocatoria de subvenciones planteada abarca proyectos que pudieran haberse iniciado desde el 1 de enero de 2026.