El Gobierno de Navarra dice que seguirá con los trámites necesarios para garantizar la continuidad de la obra de Belate

Archivo - Obras de construcción del túnel de Belate en Navarra. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha manifestado este miércoles que continuará con "los trámites necesarios para garantizar la continuidad" de las obras de duplicación del túnel de Belate.

Después de que Diario de Navarra haya informado este miércoles de que las obras se encuentran paralizadas por discrepancias entre las empresas adjudicatarias y el Gobierno respecto al precio de los trabajos realizados, fuentes del Ejecutivo foral han señalado que "estamos ante una de las obras más complejas desarrolladas en Navarra en los últimos años y, en un expediente administrativo de esta dimensión, pueden producirse discrepancias". Según han apuntado estas fuentes, "precisamente, la existencia y el análisis de esas discrepancias demuestran que los procedimientos y los mecanismos de control funcionan".

"La posición del Gobierno sobre este asunto siempre ha sido que la duplicación del túnel de Belate es una cuestión irrenunciable que tiene que continuar, tanto por razones de seguridad vial como por interés público y por el cumplimiento de la normativa europea", han añadido desde el Ejecutivo.

Las mismas fuentes han señalado que el pasado 19 de junio culminó el cale de la obra (la conexión de las dos bocas del túnel). "Desde entonces se están realizando trabajos de mantenimiento y ahora esta pendiente de avanzar la fase que se denomina de 'destroza' del mismo (excavación de la zona que se encuentra por debajo de la bóveda ya abierta)", han explicado.

El Gobierno de Navarra está ultimando un expediente "con la voluntad de abonar los trabajos efectivamente realizados, reconocidos y necesarios, derivados de la geología encontrada durante el avance de la obra y de la propia seguridad de los trabajadores".

Al mismo tiempo, ha asegurado que "seguirá con los trámites necesarios para garantizar la continuidad de la duplicación del túnel en condiciones óptimas y con todas las garantías de calidad".

Las fuentes del Ejecutivo han señalado que el Gobierno "seguirá actuando con máximo control técnico, jurídico y económico, garantizando al mismo tiempo la continuidad de una infraestructura que resulta imprescindible para la seguridad de la ciudadanía".