El Gobierno de Navarra enviará instrucciones de seguridad a los móviles con ES-ALERT con motivo del eclipse

Archivo - Una persona usa el teléfono móvil. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra va a enviar a lo largo de la jornada de este miércoles un mensaje a los teléfonos móviles a través del sistema de alerta ES-ALERT para trasladar instrucciones ejecutivas a seguir para salvaguardar la seguridad ante situaciones de riesgo relacionadas con el eclipse, como son la prevención de incendios forestales y la movilidad segura.

El aviso, dirigido tanto a la ciudadanía navarra como a los visitantes con motivo del evento astronómico, va a explicitar la prohibición de hacer fuego, circular por pistas forestales, parar en arcenes y estacionar fuera de las zonas habilitadas.

Según informan desde el Ejecutivo foral, la alerta se va a recibir como mensaje de texto en las terminales móviles de aquellos dispositivos localizados en toda Navarra, a excepción de Pamplona y su Comarca, así como en todos aquellos que se desplacen o accedan desde cualquier lugar a algún punto de la geografía navarra que no sea la capital. Su envío se produce ante la previsión de concentraciones de población multitudinarias, el elevado riesgo de incendios forestales y las altas temperaturas y una posible congestión del tráfico tanto antes como después del evento solar.

El contenido del mensaje va a estar redactado en cuatro idiomas -castellano, euskera, francés e inglés- y va a ser informativo, por lo que se pide a la población que no llame al teléfono 112 para notificar su recepción ni alertar sobre el mismo.

Por su parte, el Comité Asesor de Emergencias (CAE) se ha reunido durante la mañana de este miércoles en SOS Navarra para compartir el seguimiento de las primeras horas de esta jornada. Este órgano, constituido desde el pasado lunes, va a monitorizar el desarrollo del evento en toda Navarra y está preparado para dar una respuesta conjunta ante cualquier contingencia. El Comité Asesor de Emergencias está liderado por el departamento de Interior, Función Pública y Justicia y en él participan también la Delegación del Gobierno en Navarra, el departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital y representantes de Interior, Salud, Administración Local, Telecomunicaciones y Digitalización, Transportes, Obras Públicas, Medio Ambiente, Policía Foral, Guardia Civil, Policía Nacional.

Asimismo, desde el pasado lunes, Navarra se encuentra en nivel 2 de emergencia después de que el Gobierno de Navarra elevara este escalafón del Plan Territorial de Protección Civil (PLATENA) ante el eclipse.

En todo momento es primordial seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de canales oficiales. En este sentido, el seguimiento de las incidencias y alertas de seguridad se comunicarán de manera oficial en el perfil de la red social X de SOS NAVARRA 112 (@112_na).