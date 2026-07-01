El Gobierno de Navarra impulsó 156 medidas de simplificación administrativa en 2025

PAMPLONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra impulsó en 2025 un total de 156 medidas de simplificación administrativa, pensadas para "reducir cargas burocráticas, mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía y avanzar en la transformación digital de la Administración Foral".

Según el balance hecho público este miércoles por el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, el Plan Operativo de Simplificación Administrativa 2025 alcanzó "un importante grado de ejecución", con el 88,6% de las 176 medidas previstas ya finalizadas o avanzadas al finalizar el ejercicio, lo que ha supuesto una inversión de 17,2 millones de euros, el 73,5% de los 23,4 millones de euros presupuestados inicialmente.

El balance del ejercicio refleja "un destacado grado de ejecución" del plan, con 71 actuaciones ya finalizadas (40,3%) al acabar el año, 27 cumplidas al 75%; 20 ejecutadas al 50%; y 38 iniciadas al 25%. Solo 18 no se iniciaron (10,2%) y 2 medidas se descartaron (1,1%). La mayor parte de los recursos se ha destinado a la transformación digital de la Administración, eje que ha concentrado más de 16,1 millones de euros de inversión.

Desde el Gobierno de Navarra destacan que "los avances logrados han contribuido a consolidar una Administración más eficiente, interoperable y orientada a la ciudadanía, reforzando la calidad de los servicios públicos y favoreciendo la toma de decisiones basada en datos". Los resultados obtenidos evidencian también "progresos relevantes en la mejora de la eficiencia interna, la capacitación del personal y la calidad de los servicios públicos, contribuyendo a consolidar un modelo de administración más ágil, coordinado y enfocado a las necesidades de la ciudadanía".

"Este balance confirma que Navarra avanza con paso decidido hacia una Administración mucho más moderna, más eficiente, más coordinada y, sobre todo, una Administración que pone en el centro a las personas. Y, desde luego, este seguirá siendo el objetivo principal de este Gobierno, acercar más y mejor la Administración al conjunto de la ciudadanía gracias a estos planes, que implican los 13 departamentos del Ejecutivo y 34 direcciones generales y organismos autónomos", ha destacado Remírez.

CINCO LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN

El plan se estructura en torno a cinco líneas de actuación, que abordan la simplificación administrativa desde una perspectiva organizativa, normativa, tecnológica y de colaboración institucional.

La transformación digital ha constituido el principal ámbito de actuación, con 97 medidas previstas para automatizar procesos, reforzar la interoperabilidad entre administraciones, desarrollar nuevos sistemas de información y mejorar la atención electrónica a la ciudadanía.

Al cierre del ejercicio 2025, se dieron por finalizadas 38 medidas, mientras que 52 se encuentran en distintos grados de ejecución. Esta línea de trabajo contó el ejercicio pasado con la mayor dotación económica del Plan Operativo, un total de 21,9 millones, de los que se han ejecutado 16,1 millones (el 73,4%).

Entre las actuaciones más relevantes destacan la implantación del sistema SISSNA, una nueva herramienta digital que facilita el registro de información en los Servicios Sociales, dentro de los avances para la implantación de la Historia Social Única, que permitirá "una mejor gestión de datos y una atención de mayor calidad". También se ha trabajado en el desarrollo de la Carpeta Ciudadana, la puesta en marcha de la Oficina de Automatización, la incorporación de Navarra a la Red Española de Supercomputación, la implantación de soluciones de inteligencia artificial y automatización robótica de procesos, el desarrollo de Data Mart (bases de datos relacionadas) y del Observatorio Empresarial de Navarra.

En el ámbito del rediseño de servicios públicos y procedimientos, se han desarrollado 50 medidas destinadas a facilitar la relación de la ciudadanía con la Administración. Entre los avances más destacados figuran la implantación del sistema de predeclaración del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (con cerca de 9.700 predeclaraciones registradas), la mejora de la atención tributaria multicanal (que ha atendido más de 221.000 llamadas telefónicas), la incorporación del lenguaje claro en convocatorias, procedimientos, becas y sitios web institucionales y la simplificación de diversos trámites administrativos.

La línea de adaptación organizativa ha impulsado 11 actuaciones orientadas a modernizar el funcionamiento interno de la Administración mediante medidas como la extensión del gestor de expedientes Extr@ en el Departamento de Educación, el fortalecimiento de la Carpeta Personal de Salud, nuevos modelos de atención integrada en el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y medidas de simplificación de procesos internos y formación del personal.

En materia de revisión normativa, se han promovido 12 iniciativas, 6 de ellas con incidencia directa en la ciudadanía, ya que contribuyen a simplificar convocatorias de ayudas y subvenciones y a facilitar el acceso a servicios esenciales, como el sistema de dependencia o los mecanismos de protección frente a la violencia contra las mujeres.

Las actuaciones más relevantes en este apartado son la revisión del procedimiento de acceso al sistema de dependencia, la simplificación de bases reguladoras de ayudas y subvenciones, la actualización del procedimiento de contratación temporal en la Dirección General de Función Pública, la revisión del Censo de entidades de voluntariado y la definición de una normativa común de acreditación de víctimas de violencia contra las mujeres.

Entre los resultados obtenidos destacan la reducción del 21% en el plazo de tramitación de expedientes plurianuales de baja cuantía económica y la aprobación del Decreto Foral 6/2025 para la simplificación de la presentación de méritos en procesos de movilidad.

Por último, la línea de gobernanza y colaboración interadministrativa ha desarrollado 6 actuaciones para reforzar la cooperación entre administraciones y ofrecer servicios más integrados para la población navarra. Entre ellas destacan la firma del convenio con el Servicio Público de Empleo Estatal para la gestión del Ingreso Mínimo Vital, la extensión del sistema EDUCA a las escuelas infantiles municipales o el desarrollo de la futura Ventanilla Única Empresarial. Se ha impulsado también el diseño del modelo de Eventos Vitales, la formación de centros contables y la mejora de las infraestructuras del Archivo Contemporáneo de Navarra.