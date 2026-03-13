El Gobierno de Navarra lanza una campaña de prestigio de la figura del comerciante bajo el lema '¡Planazo!'

El consejero Irujo, junto a los participantes en la presentación de la campaña de apoyo al emprendimiento comercial '¡Planazo!' - GOBIERNO DE NAVARRA -JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, y el director general de Comercio y Consumo, Pablo Ezcurra, han presentado la campaña '¡Planazo!/Plan Puska', cuyo objetivo es poner en valor la figura del comerciante y "motivar a nuevas generaciones, estudiantes y personas emprendedoras a tomar el relevo y continuar con los negocios de comercio minorista de proximidad".

La presentación ha tenido lugar en la centenaria tienda Calzados la Infantil, que ha reabierto sus puertas en agosto de 2025, gracias al emprendimiento de la pamplonesa Sara Cale y el lisboeta Diogo Narciso. El lema de la campaña, '¡Planazo!', busca "animar a personas emprendedoras a montar su propio comercio o tomar el relevo de uno existente y diseñar su plan de vida".

Durante la presentación, el consejero Irujo ha agradecido a Calzados La infantil su "disposición" para presentar está campaña. Ha indicado que el comercio "representa el 5% del PIB y son más 25.000 las personas que trabajan en este sector".

"Según recoge la ley de comercio más de 1.000 comercios se han perdido Navarra, por lo que debemos parar está tendencia", ha indicado el consejero, quien ha querido subrayar que "el comerciante atiende de manera vocacional, porque es su proyecto el que comparte con la clientela".

Por su parte, el director general Pablo Ezcurra ha destacado que el objetivo de la campaña es "poner en valor al comerciante y visibilizar estas buenas prácticas de relevo generacional, porque siempre es más fácil coger un negocio que tiene ya una trayectoria".

"Son negocios rentables y sería una pena perder está actividades, perder esta riqueza foral", ha indicado.

El acto también ha contado con la presencia del gerente de la Asociación de comerciantes, hostelería y servicios del Casco Antiguo, Carlos Albillo y la gerente de la Asociación de Comerciantes de Navarra, Saioa Goñi. Esta última ha enfatizado "la necesidad de conservar el comercio".

"Sabemos que el relevo se resuelve dignificando la figura del comerciante, haciendo visible el valor social de este oficio, facilitando la transición de negocios viables, acompañando a quien quiere emprender y generando un marco de confianza para que continuar un comercio sea visto también como una oportunidad de futuro", ha declarado.

LA ESTRATEGIA DE LA CAMPAÑA '¡PLANAZO!'

La estrategia de la campaña "resalta el valor de dar el paso y emprender un negocio comercial y presenta al comercio de proximidad, como un sector dinámico donde las personas jóvenes pueden tener éxito tomando el relevo aportando innovación y energía renovada".

Además, "humaniza la campaña mediante historias y testimonios tanto de personas comerciantes mostrando su pasión, compromiso y el impacto positivo que tienen en la vida de los clientes, como de personas emprendedoras o jóvenes que han continuado con el legado del negocio de comercio de proximidad".

La campaña, que se desplegará del 10 al 31 de marzo en los soportes digitales de los dos principales periódicos navarros, así como en las emisoras de radio locales y en Navarra TV, destaca a diferentes personas poniéndose en situación de emprender un negocio.

Es una campaña bilingüe en castellano y euskera. Como complemento a estos medios de comunicación, los anuncios también se mostrarán en las marquesinas de Pamplonay su comarca, en Estella-Lizarrra, Tafalla y Tudela.

Los usuarios de redes sociales también se encontrarán con la campaña en Instagram, Facebook y YouTube. Se ha elaborado un vídeo promocional en castellano y euskera y los espacios web comercio.navarra.es y merkataritza.nafarroa.eus.