El Gobierno de Navarra ofrece esta primavera visitas guiadas gratuitas para conocer espacios naturales

Imagen de Aspurz, por donde discurre una de las actividades programadas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Guarderío de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ofrece los fines de semana, entre el 11 de abril y el 14 de junio, 6 actividades divulgativas abiertas al público y gratuitas en sendos espacios naturales, a través de las que se podrá conocer la foz de Navascués, el territorio visón en Falces, los monumentos naturales de La Berrueza, el paisaje de Burguete o la pesca en el Ega, además de una charla en euskera sobre el quebrantahuesos en Aralar.

El programa forma parte de la Estrategia Navarra de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (ENEAS 2030) que desarrolla el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, con la finalidad de sensibilizar y acercar a la ciudadanía al trabajo que se desarrolla en materia de conservación de la biodiversidad y mejorar su conocimiento del medio natural.

Las salidas tienen una duración de 3 horas aproximadamente, con inicio a las 10.00. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web de Centros de Interpretación de la Naturaleza del Gobierno de Navarra o enviado un correo electrónico a educacion.ambiental@navarra.es, informan en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

Las actividades planificadas para esta edición son las siguientes:

- 11 de abril en Aspurz-Navascués: Excursión 'La vida a diferentes alturas unos apartamentos en la roca'.

- 19 de abril en Falces: Excursión 'Soto de ribera del Arga en Falces. Territorio Visón'.

- 16 de mayo en Acedo: Excursión 'Los árboles monumentales de Berrueza'.

- 30 de mayo en Burguete: Excursión 'Mundo rural-Mundo natural'.

- 12 de junio en Araitz: Charla 'Ugatza Aralar mendilerroaren inguruan' (euskera)

- 14 de junio en Estella-Parque de Los Llanos: Excursión 'La pesca eléctrica como herramienta de gestión'.

En la excursión prevista para el día 11 de abril se realiza, junto con guardas de Medio Ambiente de la zona, un recorrido circular por el interior de la foz de Santa Colomba en Aspurz. Durante el recorrido, se pone en valor la "altísima diversidad biológica" del espacio (vegetación, mariposas, aves...). Al finalizar se avista con telescopios una colonia de buitre leonado, con varios nidos con pollos, así como otras aves rupícolas presentes en la foz.

El 19 de abril se realizará una visita a los sotos fluviales de los ríos del rio Arga en Falces. "Estos bosques son zonas de elevado valor ecológico por ser el hábitat de multitud de especies. El visón europeo es el mamífero más amenazado de Europa y el tramo bajo del río Arga supone un espacio de mucho valor para la conservación de esta especie", destacan desde el Gobierno de Navarra.

Para el mes de mayo se han planificado dos salidas desde Acedo y a Burguete para visitar zonas en las que todavía se conservan ejemplos de la gestión del territorio y el paisaje que hacían nuestros abuelos y abuelas: gestión forestal, ganadería extensiva, etc.

Finalmente, en el mes de junio se ofrece una charla en euskera sobre el quebrantahuesos en la sierra de Aralar en la localidad de Araitz y una jornada de pesca eléctrica en Estella para mostrar esta técnica de captura de peces para el seguimiento de las poblaciones.

Dentro del programa ENEAS 2030, además de estas actividades para el conjunto de la ciudadanía, La Dirección General de Medio Ambiente, a través del Negociado de Educación Ambiental, organiza el programa escolar para alumnos de Primaria y Secundaria, denominado 'Basozainak/Guarderío de Medio Ambiente en tu colegio'.