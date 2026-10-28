El Gobierno de Navarra pone a disposición sus medios para "colaborar en todo lo necesario"

Archivo - El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha mostrado su "más sentido pésame" a las familias y allegados de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Toledo y su "apoyo" a las personas heridas, y ha manifestado que ponen sus medios a disposición del Gobierno de España y del Gobierno de Castilla-La Mancha dentro del Sistema Nacional de Protección Civil para "colaborar en todo lo necesario".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha querido "reconocer la labor de todos los servicios de emergencia que están trabajando sobre el terreno en la atención a las víctimas", a quienes ha trasladado "todo nuestro respaldo".

Igualmente, ha anunciado que Navarra se sumará "al luto nacional, si es así que se decreta, por parte del Gobierno de España".

El consejero de Salud del Ejecutivo foral, Fernando Domínguez, ha expresado su "más sentido pésame" a las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo y ha expuesto que ha contactado con el consejero de Salud de Castilla-La Mancha para ofrecer "toda nuestra ayuda en todo aquello cuanto necesite".