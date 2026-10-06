El Gobierno de Navarra presenta una renovada convocatoria de becas universitarias para el curso 2026-2027

Imagen de la campaña de sensibilización. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, ha presentado este martes la renovada convocatoria de becas universitarias para el curso académico 2026-2027 y la campaña de difusión en redes sociales y radio, que comienza mañana y se extenderá hasta el próximo 6 de noviembre.

La nueva convocatoria mantiene diferentes líneas de ayuda destinadas al alumnado universitario y contempla y atiende, entre otras necesidades, el coste de matrícula, la residencia, el transporte, el expediente académico y también situaciones extraordinarias de familias con necesidades económicas graves. El importe total destinado a la convocatoria es de 3,3 millones de euros.

La convocatoria incluye algunas novedades en los requisitos económicos. Los límites de renta para poder acceder a las ayudas se incrementan un 22% de media respecto a la convocatoria anterior.

Como ha explicado el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Ejecutivo foral, Juan Luis García, en rueda de prensa, con los nuevos umbrales se modifican los criterios económicos que determinan la posibilidad de acceso a las becas. Por ello, estudiantes y familias que en convocatorias anteriores no cumplían este requisito pueden comprobar nuevamente si, con los nuevos límites, cumplen las condiciones económicas establecidas

Esta modificación parte de la evaluación realizada en 2025 y presentada en mayo sobre la convocatoria de becas para enseñanzas universitarias con el objetivo de "acercar la convocatoria en mayor medida a las necesidades de la ciudadanía navarra".

Tomando como referencia la última convocatoria, se estima que la actualización de los umbrales supondrá un incremento en torno a un 25% en el número de personas beneficiarias respecto a la anterior, así como un aumento estimado del gasto total de la convocatoria de más de 500.000 euros. No obstante, debe tenerse en cuenta que esta estimación podría verse modificada al alza como consecuencia del incremento de solicitudes de personas que hasta ahora no concurrían a la convocatoria al situarse fuera de los umbrales económicos vigentes.

Como principal novedad, además de la actualización de los umbrales económicos, se ha creado una nueva línea de ayuda económica para el fomento de estudios STEM en mujeres, con el objetivo de "fomentar, incentivar y favorecer la permanencia de estudiantado femenino en grados de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas". Esta línea tiene una dotación extra de 200 euros.

Asimismo, en las ayudas de residencia y transporte se han incorporado los periodos de estancia en empresa y los trayectos a los centros de trabajo durante los periodos de realización de las prácticas curriculares, adaptando esta convocatoria al nuevo escenario de la formación dual.

El plazo de presentación de solicitudes comienza este miércoles y se extenderá hasta el 6 de noviembre, y se realizarán a través de la página web 'Tu beca en un clic / Zure beka, klik batean', que recoge toda la información relevante sobre las ayudas, respuestas a preguntas frecuentes, así como requisitos y documentación necesaria para optar a las ayudas.

La convocatoria de becas universitarias de Gobierno de Navarra se articula como un complemento a la beca general para estudios universitarios del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, proporcionando una cobertura adicional a las becas estatales.

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

La comunicación de esta nueva convocatoria de becas se realizará a través de una campaña de difusión con anuncios en las redes sociales Facebook, Instagram y TikTok, y cuñas de radio. Los mensajes, dirigidos al público joven y a las familias, buscan informar sobre nuevos límites de renta, requisitos y plazos del procedimiento, así como animar a presentar su solicitud ante la previsión de una mayor cobertura de las becas.

Las distintas publicaciones dirigirán a las personas interesadas a la web de la convocatoria 'Tu beca en un clic / Zure beka, klik batean'.