El Gobierno de Navarra prevé "estar al día" en la revisión de contratos de alquiler antes de que finalice 2026

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha afirmado que "podríamos llegar a estar al día" en la revisión del cumplimiento de las limitaciones de precios de alquileres en las zonas tensionadas "antes de que finalice este año 2026".

En respuesta a una pregunta oral sobre herramientas para garantizar el cumplimiento de las limitaciones de precios de alquileres en las zonas tensionadas, formulada por el PSN en el pleno parlamentario de este jueves, Alfaro ha indicado que "actualmente se están revisando los contratos de enero y febrero de 2026, donde ya se han identificado 16 nuevos expedientes para su control".

"Próximamente se iniciará el trabajo para los meses de marzo y abril, y así sucesivamente, con lo que estimamos que podríamos llegar a estar al día antes de que finalice este año 2026", ha subrayado. Hasta la fecha, ha continuado, "han pasado a revisión manual 120 contratos", que "son los que detectamos que pueden tener incumplimientos".

Además, "se ha realizado un afinamiento progresivo del programa, que nos va a permitir mejorar la detección de posibles contratos fuera de la norma". "Así, en estos primeros lotes a los que he hecho referencia, solamente un 25% de los contratos revisados finalizaba con la apertura de expediente. En el último lote revisado se han encontrado posibles infracciones en el 70% de los contratos revisados manualmente", ha remarcado.

En cuanto a los resultados, "durante este año 2026 se han revisado todos los contratos de personas jurídicas desde la entrada en vigor de la limitación de precios, y además se han revisado los contratos de personas físicas hasta el mes de febrero de este presente año". "Este trabajo ha supuesto la apertura de 40 expedientes, lo que supone un 40% de los expedientes de inspección abiertos en este año 2026", ha explicado.

De ellos, "solamente uno ha finalizado en propuesta de sanción", se han archivado seis "porque se ha justificado el precio posteriormente", y se han forzado 15 modificaciones de contrato. Los 18 expedientes restantes "siguen en trámite".

"Si bien se le ha dado un fuerte impulso al equipo de inspección y a la actividad inspectora en estos años, es necesario muchísimo más, sin lugar a dudas", ha señalado Alfaro, que ha añadido que "más allá" del control de precios, la inspección "también se está dedicando a comprobar la ocupación efectiva de la vivienda protegida", a comprobar que la VPO no se alquile como vivienda turística. "Además, se revisan todos los expedientes de David y Emanzipa y se comprueba que no hay alquileres de vivienda protegida que no cuenten con el visado que requiere el Servicio de Vivienda", ha añadido.

También se analizan "todo tipo de denuncias que nos llegan" y "realizamos las comprobaciones pertinentes para concluir si hay o no infracción". Asimismo, "se está haciendo seguimiento a las inmobiliarios cuyos portales en internet incumplen con las exigencias de transparencia". También "desde principios de este año hemos hecho varias remesas de comunicaciones a grandes tenedores que no estaban inscritos en el registro". "Cero autocomplacencia, mucho por trabajar, mucho por profundizar, porque la ley está para cumplir", ha manifestado.

Por su parte, el socialista Kevin Lucero ha destacado que Navarra tiene una "política seria de vivienda" mientras que "lo que han hecho durante años las derechas es tener un mercado inmobiliario con el logotipo del Gobierno en los carteles".

Sin embargo, ha subrayado que "lo hecho hasta ahora no basta" y ha considerado que, entre otras cuestiones, "hace falta más músculo inspector", ya que "el registro sólo ve lo que se registra, y el fraude se está desplazando hacia el contrato de temporada, que en realidad es vivienda habitual, y hacia la habitación alquilada a precio de piso". También, ha dicho, "necesitamos que la Administración siga actuando de oficio", y "hace falta que las zonas tensionadas no sean un paréntesis". "La declaración vencerá, habrá que renovarla y probablemente ampliarla", ha apuntado.