El Gobierno de Navarra recibe un premio 'Audaz' por sus buenas prácticas en evaluación de sus políticas de transparencia

Joseba Asiain, Itziar Ayerdi y Julia Fabiana Sireix, en la recepción de la distinción. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia de Gobierno Abierto de España (RAGA) ha concedido al Gobierno de Navarra una distinción 'Audaz' a la transparencia autonómica por el proceso de evaluación que ha llevado a cabo de sus políticas en este ámbito. Fruto precisamente de este análisis es la reciente reforma de la Ley Foral 5/2018 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que ahonda en las políticas desplegadas en los últimos años con novedades como la creación de un registro de grupos de interés.

El director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra, Joseba Asiain, ha sido el encargado de recibir esta distinción, en un acto celebrado en marzo en la sede del centro asociado de la UNED Escuelas Pías en Madrid, donde ha tenido lugar la segunda edición de estos galardones. Asian ha estado acompañado de la jefa del servicio de Gobierno Abierto y Atención Ciudadana, Itziar Ayerdi; y de la jefa de sección de Sección de Transparencia e Integridad, Julia Fabiana Sireix.

En la presente convocatoria, 12 comunidades autónomas han sido galardonadas por sus buenas prácticas y avances en publicidad activa y transparencia. Presidieron el acto de entrega la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Comunicación de la UNED, Karen Mª Vilacoba, y el coordinador nacional de RAGA Internacional, José Luis Ros. La gala fue conducida por Joaquín Meseguer, secretario ejecutivo de RAGA España, y Daniel Amoedo, ambos responsables de la evaluación de las candidaturas presentadas.

En el caso de Navarra, se ha reconocido el proceso de análisis llevado a cabo sobre las políticas de transparencia desarrolladas desde 2018. Según la valoración de la RAGA, la evaluación realizada de la Ley Foral 5/2018 "constituye un hito en la consolidación del ecosistema de transparencia de Navarra, ofreciendo la primera radiografía completa del grado de cumplimiento de la norma y del funcionamiento real del sistema entre 2018 y 2023", según destacan desde el Ejecutivo foral en un comunicado.

CUMPLIDOS EL 86% DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS POR LA LEY

El informe demuestra que el 86% de los elementos estructurales previstos por la ley están ya desarrollados y en funcionamiento, incluyendo el Sistema Integral de Información, el Espacio Digital del Gobierno Abierto, el Registro de Solicitudes de Acceso y la regulación de la reutilización de la información pública, configurando un modelo sólido, coherente y basado en evidencias.

La Administración Foral ha tramitado 2.200 solicitudes de acceso, estimando el 83,5%, "lo que revela un ejercicio efectivo del derecho a saber y una ciudadanía crecientemente activa", según ha subrayado en su informe final la entidad concesionaria del galardón Audaz.

Uno de los avances más significativos de la evaluación realizada es el impulso de la publicidad activa y la reutilización de datos, con un volumen de 1.556 conjuntos de datos publicados en el Portal de Datos Abiertos, normalizados, federados y accesibles bajo estándares internacionales, incluidos los vinculados a fondos europeos. Se considera, además, que la modernización del portal -migrado a la plataforma CKAN- ha permitido "mejorar la interoperabilidad, estabilizar las actualizaciones y facilitar el uso avanzado de los datos por parte de ciudadanía, empresas y comunidad investigadora".

La candidatura navarra destaca también por "su compromiso con una transparencia inclusiva, incorporando acciones dirigidas a todos los perfiles de ciudadanía y reforzando la accesibilidad universal de la información pública". El Espacio Digital del Gobierno Abierto se ha diseñado siguiendo estándares WAI y el Plan Operativo de Accesibilidad Universal 2022, con un portal "usable, comprensible y dotado de herramientas que facilitan el acceso para personas con distintas necesidades".

Unido a ello, la Administración ha desplegado 35 acciones de divulgación, sensibilización y formación, entre ellas el cómic 'Viaje a Gobernus' que fue premiado en la edición anterior de los Audaz y que acerca la cultura del Gobierno Abierto a la infancia, "potenciando desde edades tempranas la comprensión de los derechos democráticos". "Con ello, Navarra no solo cumple la Ley Foral: educa, acompaña e integra, proyectando un modelo de transparencia transformadora y con impacto social real. Y no solo ello, sino que también la evoluciona", destaca la candidatura, en referencia la reforma que acaba de impulsarse en el Parlamento de Navarra para fortalecer los mecanismos de garantía de la ley.