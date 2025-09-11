El Gobierno de Navarra reconoce a otras seis víctimas de violencia de extrema derecha o funcionarios públicos

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha reconocido a seis nuevas víctimas que "sufrieron violencia política por parte del Estado" en la Comunidad foral, un reconocimiento que viene al amparo de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, según han informado desde la iniciativa 'Egiaren garaia da. Memoria inclusiva para Nafarroa', de la que forman parte la Red de Personas Torturadas de Navarra y Egiari Zor.

Desde estos colectivos han considerado que los nuevos reconocimientos "son pasos hacia adelante en el camino hacia la construcción de un marco de convivencia en Navarra que se comprometa con una memoria inclusiva que permita conocer todo lo ocurrido en el contexto de violencia de motivación política sin excepción".

La iniciativa 'Egiaren garaia da' ha destacado que "los casos reconocidos por la Comisión de Reconocimiento y Reparación vuelven a mostrar que la realidad de la violencia política en Navarra debe ser abordada con responsabilidad por los poderes públicos". "Se deben asumir responsabilidades públicas y consideramos que en este caso el Gobierno de Navarra debe avanzar también en este sentido", ha señalado.

Con estas nuevas resoluciones son ya 84 las personas reconocidas oficialmente como víctimas de violencia política en el marco de esta ley foral hasta el momento. Se trata de seis víctimas mortales, 54 personas torturadas, 19 personas con lesiones físicas y/o psicológicas, dos personas por daños materiales, una persona torturada con lesiones físicas y daños materiales, una persona torturada y con daños materiales, y una persona con lesiones físicas y daños materiales.

Desde los colectivos han animado a "todas aquellas personas que hayan sufrido violencia política por parte del Estado en Navarra a presentar sus solicitudes de reconocimiento". "El plazo continúa abierto hasta julio de 2027 y queremos, una vez más, reiterar nuestra predisposición a ayudar a toda persona que así lo requiera para hacer las tramitaciones", han explicado. Para ello, ofrecen los correos electrónicos info@egiarizor.eus o nafarroakotorturatuensarea@gmail.com, así como el número de teléfono 948307715.