El Gobierno de Navarra remite a la Comisión de Régimen Foral la nueva ley de víctimas del terrorismo

Archivo - Monumento a las víctimas del terrorismo, en Pamplona. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra continúa con el proceso para la aprobación de una nueva Ley Foral de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo. Tras concluir el proceso de participación ciudadana a través de la web de Gobierno Abierto, en el que se han incorporado -total o parcialmente- el 74% de las aportaciones recibidas, incluidas especialmente las de asociaciones de víctimas del terrorismo, el anteproyecto ha sido remitido a la Comisión Foral de Régimen Local, que tiene previsto reunirse el 8 de junio.

Se trata de un paso previo a su aprobación por parte del Gobierno y su envío posterior al Parlamento de Navarra para su aprobación si procede.

El texto con un enfoque "más integral y actual" que la legislación vigente, aprobada en 2010, contiene una serie de medidas que, más allá de las reparaciones económicas complementarias a las del Estado, "mejora y consolida derechos y beneficios" en distintos ámbitos en los que el Ejecutivo Foral tiene competencia. Además, la norma pone el énfasis en "el reconocimiento social e institucional de las víctimas y en el trabajo educativo con las nuevas generaciones para deslegitimar la violencia y erradicarla".

El Gobierno de Navarra inició el pasado mes de febrero el proceso de participación de un proyecto legislativo que, en lo relativo a las competencias autonómicas, está regulado por una norma foral vigente desde 2010.

Un proceso de participación en el que el texto se ha contrastado con los distintos departamentos del Gobierno, dado el carácter integral de la ley y que, además, ha recibido 34 aportaciones planteadas por la ciudadanía y por las asociaciones AVT, Covite, Anvite o la Fundación Tomas Caballero, conjuntamente o por separado. Del total, 25 aportaciones han sido aceptadas parcial o totalmente. El informe resultante de estas aportaciones se puede consultar en la web de Gobierno Abierto.

El texto, apoyándose en las competencias del Comunidad foral, plantea "ampliar derechos y coberturas asistenciales" de las víctimas de terrorismo (fallecimientos, daños físicos y psíquicos, secuestro, etc.) que hayan sido reconocidas oficialmente por el Ministerio del Interior. El texto consolida así una ayuda complementaria que supone un 30% de la cuantía reconocida por la Administración General del Estado.

Una Ley Foral que se plantea "con vocación de futuro" en un doble sentido: por un lado, trabajar con las nuevas generaciones y la sociedad "para garantizar la no repetición de estas vulneraciones de derechos fundamentales"; y por otro, crear un cuerpo normativo actualizado "por si llegaran a reproducirse los efectos del terrorismo en un contexto internacional cada vez más incierto".