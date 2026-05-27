El Gobierno de Navarra respeta "los tiempos judiciales y la presunción de inocencia" tras la entrada de la UCO en Ferraz

Archivo - El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha expresado este miércoles el "absoluto respeto" del Ejecutivo foral a las actuaciones judiciales y a la presunción de inocencia, tras la entrada de la UCO de la Guardia Civil en la sede del PSOE en Ferraz y la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Remírez ha asegurado que el Ejecutivo foral "cree en el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho en el ámbito penal se sustancia en la presunción de inocencia y también en que un proceso penal se debe desarrollar de forma garantista para todas las partes".

Tras ello, Remírez ha afirmado que "no creemos en las condenas a priori" y ha rechazado que se obvie "la presunción de inocencia", algo que "se fomenta desde aquellos que proclaman, y ayer mismo lo vimos en palabras del señor Aznar -expresidente del Gobierno-, aquello de 'quien puede hacer que haga', dañando con ello nuestra democracia".

El portavoz del Gobierno de Navarra ha subrayado que "todas las cuestiones y actuaciones están en un estado inicial de instrucción". "Por tanto, respetemos los tiempos judiciales y la presunción de inocencia por el bien de la democracia, aunque a ciertos sectores les da igual la verdad, y ya tienen, sin duda, sus condenas dictadas, porque su objetivo no es la verdad ni la justicia, es mucho más espurio y partidista, es evitar que las políticas progresistas se sigan desarrollando en nuestra sociedad", ha asegurado.

Javier Remírez ha expresado el "respeto absoluto a las actuaciones de organismos judiciales y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero siempre es muy importante creer en el Estado de Derecho y en la presunción de inocencia, porque estamos viendo desgraciadamente que algunos sectores en lo que creen directamente es en la presunción de culpabilidad, y eso, sin duda, es un daño para nuestra democracia".

Preguntado sobre la posibilidad de un adelanto electoral en España, Remírez ha querido precisar que se debía a su "posición institucional", pero ha añadido que "para el Gobierno de Navarra, para el Gobierno central, para cualquier Gobierno autonómico, hay un mandato de la ciudadanía para cuatro años". "No se puede obedecer a intereses partidistas de acabar de antemano con esa legislatura", ha afirmado.

Además, Javier Remírez ha señalado que "algunos, desde el principio de la legislatura de 2023 en el Estado, están pidiendo elecciones" y lo hacen porque "no les salieron los planes el 23 de julio de 2023 -en los últimos comicios-, y desde el primer día están pidiendo elecciones". "Ese no es el camino, el camino es gobernar, que es lo que la ciudadanía quiere", ha asegurado.

En este sentido, Remírez ha afirmado que el Gobierno de Navarra tiene "un mandato de cuatro años, por lo tanto vamos a cumplir ese mandato de cuatro años". "Este Gobierno está gobernando con estabilidad desde el diálogo y con políticas progresistas. Hemos aprobado todos los Presupuestos, hemos aprobado todas las leyes de medidas fiscales. Tenemos encima de la mesa una agenda pública que se centra en los problemas de la ciudadanía. Próximamente irán al Parlamento la ley de industria, la ley de salud, la ley de víctimas del terrorismo y la ley de despoblación y desarrollo rural. Estamos centrados en cuestiones que benefician a la ciudadanía y eso es lo que la ciudadanía nos requiere, no los juegos partidistas o los intereses partidistas que algunos quieren", ha señalado.

Preguntado sobre si le preocupa que la entrada de la UCO en el domicilio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Milagro se extienda a otros lugares como la sede del PSN, Remírez ha señalado que "aquí estoy en una posición institucional, como portavoz del Gobierno de Navarra, y a partir de ahí respeto absoluto a las actuaciones judiciales".

Acerca de si las investigaciones podrían arrojar alguna revelación que haga que los socios dejen caer al Gobierno de España y que la tensión se traslade a Navarra, Remírez ha insistido en "la posición institucional que debemos tener como Gobierno". "No tenemos ningún temor. Ahora mismo tenemos una agenda pública muy marcada. Venimos de una legislatura, esta y la anterior, de aprobación de los Presupuestos Generales de Navarra en todos sus ejercicios, de la ley de medidas fiscales, de diferentes iniciativas legales, más de 150 desde que María Chivite es presidenta del Gobierno y tenemos una agenda por delante que es ambiciosa en beneficio de la ciudadanía de Navarra", ha sostenido.

Además, el portavoz del Ejecutivo ha anticipado que "vamos a ver la semana que viene cómo también los datos de empleo de Navarra van a ser muy positivos de nuevo y estamos atrayendo inversiones". "Eso es lo que la ciudadanía de Navarra quiere. Entiendo que algunos intereses partidistas quieren acabar con esta senda de estabilidad, de progreso y de convivencia, pero eso no va a suceder", ha afirmado.

Así, Javier Remírez ha señalado que "tenemos muy clara nuestra línea de trabajo y ahora mismo no hay ningún elemento objetivo dentro del ámbito del Gobierno de Navarra para que nos haga desviarnos de esa línea, que es lo que interesa a la ciudadanía navarra".

Preguntado sobre una encuesta de Sigma Dos para El Mundo que da un escaños menos al PSN y uno más a EH Bildu, por lo que ambas fuerzas obtendrían diez escaños, Javier Remírez ha afirmado que "las diferentes encuestas que estamos conociendo lo que señalan es un fortalecimiento del bloque progresista de la Comunidad foral". "Hay una estabilidad en cuanto a esa mayoría social de navarros y navarras que quieren precisamente que sigamos haciendo esta ruta que nos ha llevado a la estabilidad, al progreso y a la convivencia", ha considerado, para afirmar, "con mucha prudencia", que "creemos que vamos en la buena línea y eso está viéndose reflejado en la opinión ciudadana".