El Gobierno solicita al Parlamento la celebración del último debate sobre el estado de la Comunidad de la legislatura

Archivo - Pleno del Parlamento de Navarra durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad de 2025. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno foral ha acordado en su sesión de este miércoles solicitar al Parlamento de Navarra la celebración del último debate de política general sobre el estado de la Comunidad foral de la presente legislatura, que se prevé celebrar los próximos 24 y 25 de septiembre, según ha anunciado en rueda de prensa el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez.

La sesión, de carácter extraordinario, coincidirá con el inicio de un nuevo curso político en el que se trabajará, ha dicho Remírez, la tramitación de la ley Foral de Salud, la ley de Industria y Fomento Empresarial, el nuevo Estatuto de Personal de la Administración, la ley Foral Contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural, la ley de Juventud y Justicia Intergeneracional, la nueva ley Foral de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo o la ley Foral del Sistema Universitario de Navarra.

En el escrito de solicitud dirigido a la Cámara foral, la presidenta de Navarra, María Chivite, destaca que el curso se inicia con "mucho hecho y mucho por hacer, desde la acción y la gestión cotidiana pero también desde la planificación, enmarcada en un compromiso con Navarra que tiene vocación de futuro".

De hecho, según recalca, el Gobierno tiene intención de presentar en el Parlamento un proyecto de Presupuestos para 2027, con el propósito de aprovechar la recta final de la legislatura para avanzar en las líneas de trabajo en marcha. "No entendemos que el final de la legislatura sea un punto final, sino un paso más en un escenario de progreso que continúe dando respuesta a las demandas y aspiraciones de la mayoría social de Navarra", subraya la presidenta, que destaca las más de 60 iniciativas del gobierno en materia legislativa ya aprobadas en el Parlamento en esta etapa.

El vicepresidente Remírez ha indicado que el Gobierno afronta el inicio del curso político en un contexto "marcado por las históricas cifras de afiliación a la Seguridad Social, impulsadas por el buen devenir de la economía navarra y por los efectos de la regularización de personas migrantes". Entre los campos de acción prioritarios, ha destacado la mejora en el acceso a la vivienda, a la sanidad, el reto migratorio y la convivencia.