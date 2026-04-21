Goicoechea dice que la tramitación de Mina Muga en su época fue "muy técnica" y no recibió ninguna indicación política

La exconsejera de Economía e Industria del Gobierno de Navarra Lourdes Goicoechea, en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía e Industria en el último Gobierno de UPN (2011-2015), Lourdes Goicoechea, ha manifestado este martes, en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicación de obra pública, que "claramente no" tuvo en su época en el Ejecutivo foral ninguna indicación por parte de la dirección de UPN para que saliera adelante el proyecto de Mina Muga y ha señalado que siguió una tramitación "muy técnica".

Lourdes Goicoechea ha afirmado que no tuvo ningún mandato político ni hubo "injerencias" en la tramitación de este proyecto. "El recuerdo que tengo es el de una tramitación administrativa muy técnica y de los funcionarios del departamento", ha afirmado, para señalar además que no tiene conciencia de que ningún responsable de la compañía Geoalcali le presentara el proyecto.

Además, Lourdes Goicoechea ha manifestado que nunca ha hablado con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, sobre el proyecto de Mina Muga y que no conoce ni al exaseror ministerial Koldo García ni al administrador de Servinabar, Antxon Alonso.

A preguntas de los grupos, Goicoechea ha indicado que no le llegó tampoco que el de Mina Muga pudiera ser un proyecto especulativo. "El único conocimiento que tenía de este proyecto era la tramitación administrativa que se estaba llevando a cabo sobre este tema", ha afirmado.

Ha explicado que tampoco tuvo "ningún conocimiento" de que se pudiera haber firmado algún tipo de acuerdo entre Servinabar y Acciona para gestionar la obra del proyecto de Mina Muga. "Servinabar se constituyó en septiembre de 2015 y salí del Gobierno en julio de 2015", ha dicho, para recordar que "han pasado más de 10 años desde que me fui de mi consejería". "Les puedo garantizar que -el proyecto- tenía su relevancia y por parte de la consejería los técnicos lo que hicieron fue una tramitación administrativa del mismo y por supuesto que me mantenían informada de todo lo que iba pasando", ha dicho.

"Como cualquier cargo de responsabilidad, en aquel momento, yo era la consejera de Industria, me reunía con todas aquellas personas que traían un proyecto para Navarra. En un caso tan concreto como este, un tema minero, y en aquel momento teníamos otros temas de minas que nos estaban acaparando muchísimo tiempo, porque había personas contrarias a hacerlo, aquí había una tramitación administrativa importante", ha expuesto.

Ha insistido así en que "aquí lo que sí había es una tramitación administrativa importante en el departamento y en el servicio de Minas, que eran los que llevaban la gestión". "A mí lo que me requerían era, institucional o políticamente, mi intervención, por supuesto, que no para el proyecto de Mina Muga, sino para todos los que hiciera falta; pero yo el recuerdo que tengo de esto es que fue una tramitación administrativa de un proyecto complejo", ha comentado la exconsejera.

Lourdes Goicoechea ha apuntado que el proyecto implicaba al Gobierno de Navarra, al de Aragón y al de España y en junio de 2015 se acordó una encomienda de colaboración de las tres administraciones para que el órgano sustantivo fuera el Estado.

La exconsejera ha indicado que no tiene "conciencia" de haber tenido reuniones con responsables de Geoalcali sobre este proyecto y ha explicado que los técnicos del departamento le informaban sobre su desarrollo.

Cabe recordar que el entonces CEO de la empresa, Pedro Rodríguez, sí manifestó en la comisión de investigación que había hablado con Lourdes Goicoechea, entre otros muchos cargos de distinto color político. A este respecto, la exconsejera ha afirmado que "ha pasado muchísimo tiempo" pero ha reiterado que no tiene conciencia de haberse reunido con responsables de Geoalcali.

A preguntas del parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz sobre si ha preparado esta comparecencia leyendo documentación o repasando de memoria aquella época, Goicoechea ha respondido que "tiene que entender que yo llevo una vida profesional bastante activa y que tengo otras obligaciones, tanto personales como profesionales", y ha explicado que, aunque en su etapa en el Gobierno tenía la costumbre de archivar documentación, la destruyó al dejar el Gobierno.

"Yo pasé aquí una comisión de investigación y una de las cosas que me ayudó a sobrellevarla fue un sistema de archivo que hice pensando en las cosas que durante cuatro año iba a tener la oportunidad de hacer en el Gobierno. Podía ser interesante. Cuando me fui del Gobierno, mi paso por aquí no fue muy pacífico, algunas personas me llegaron a pedir disculpas públicas, cosa que agradezco. Y cuando me fui, destruí todo, porque ya no tenía ningún interés", ha expuesto.

Goicoechea ha indicado que en sus cuatro años como consejera "hubo temas relativamente importantes, de calado" en su departamento y ha añadido que sufrió además una comisión de investigación. "Creo que me miraron todo lo que había hecho en aquel momento, todo; hasta pincharon el teléfono de mi casa, fíjese si me miraron cosas", ha dicho, para señalar que "cuando ya nos fuimos del Gobierno la señora Beaumont -exconsejera posterior- dijo que había mirado hasta debajo de las alfombras, y que veía una mala gestión, pero que no veía nada que no estuviera bien hecho, y lo de la gestión es una apreciación subjetiva que tuvo ella".

Ha expuesto la compareciente que "en la legislatura en la que yo intervine, había proyectos que sí que nos ocupaban, los mineros en concreto" y se ha referido a la mina de Cilveti, "que en aquel momento me trajo muchos quebraderos de cabeza, muchísimos, y me tuvo muy ocupada"; y la tramitación de la valorización en Portland, que "a mí me supuso incluso que en mi casa en Olazagutía y la de mis hermanos se hicieran algunas dianas pintadas".

Según ha dicho Goicoechea, "puedo garantizar que en esos cuatro años la única instrucción que teníamos es hacer todo de acuerdo a la legalidad". "Nos tocó vivir una época tremendamente dura, una segunda crisis económica gravísima. Intentamos mantener los estándares de calidad de esta Comunidad, tanto en educación como en sanidad, como en un sistema impositivo correcto, e intentamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible", ha expuesto, para comentar que, sobre esta comisión de investigación, "muchas cosas que he oído y he visto estos días en los medios de comunicación, sí que me parece que tienen un calado grave". "Son cosas que si en nuestra época las hubiéramos hecho nosotros -a mí me pintaron cinco veces mi casa, me colgaban carteles, me llamaban con algunos calificativos muy duros- no sé qué hubiera pasado", ha afirmado.

A preguntas del portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, la exconsejera ha explicado no ha preparado "con nadie" esta comparecencia, aunque ha precisado que con el parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin "habitualmente quedo a tomar algo y, por supuesto, que algún día hemos comentado que tenía que venir a esta comparecencia, pero prepararla no la he preparado con nadie, la he preparado conmigo misma".