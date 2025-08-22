Un grupo de 23 bomberos de Navarra llegan a León para relevar a los que han trabajado esta semana en los incendios

Esta mañana han llegado a León nuevos bomberos para relevar a los que han estado trabajando esta semana. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 23 efectivos del Servicio de Bomberos de Navarra han llegado este viernes a León para relevar a los 24 compañeros que han estado trabajando en la zona desde este pasado martes.

El grupo está formado por un sargento, cuatro cabos, 14 bomberos, dos conductores y dos peones, según han informado desde el Servicio de Bomberos.

Han realizado el viaje en autobús de forma que los vehículos en los que se desplazó el primer contingente permanecen en la zona afectada para uso de los efectivos de refresco.