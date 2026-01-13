Los grupos municipales apoyan impulsar un proyecto de señalización del trazado histórico de las murallas de Pamplona

PAMPLONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes por unanimidad una declaración para la señalización del trazado histórico de las murallas de Pamplona en el pavimento urbano.

En concreto, en la declaración, formulada por el PSN, se plantea impulsar "un estudio técnico e histórico de carácter integral que defina con precisión el trazado de las murallas y elementos defensivos en todas sus fases, incluyendo los tramos no visibles en la actualidad".

En un segundo punto, se acuerda desarrollar un proyecto municipal de señalización en pavimento, "coherente y homogéneo", que permita identificar el recorrido histórico de las murallas desaparecidas o soterradas, "tomando como referencia las actuaciones ya realizadas y las buenas prácticas existentes en otras ciudades".

En un tercer epígrafe, se apuesta por planificar la implantación del proyecto por fases, "priorizando aquellos ámbitos donde la muralla ha desaparecido completamente o donde la señalización resulte más relevante desde el punto de visto histórico, educativo y turístico".

En cuarto lugar, se ha acordado integrar esta señalización en los itinerarios culturales y turísticos de la ciudad, "completándola con paneles interpretativos y recursos digitales que faciliten su comprensión".

Finalmente, se apuesta por coordinar esta actuación con las áreas municipales de Urbanismo, Cultura y Turismo, "garantizando su adecuación a los criterios de conservación patrimonial y a la funcionalidad del espacio público".