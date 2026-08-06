Guardas de Medio Ambiente se reivindican como colectivo "imprescindible" y reclaman mejoras laborales

Imagen de la concentración - EUROPA PRESS

PAMPLONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del colectivo de Guardas de Medio Ambiente del Gobierno foral han realizado este jueves una concentración en la que se han reivindicado como colectivo "necesario e imprescindible para Navarra" y han reclamado mejoras en sus condiciones laborales.

En la concentración, convocada por la Comisión de Personal de Administración Núcleo -conformada por los sindicatos LAB, Afapna, CCOO, ELA y UGT- frente al Palacio de Navarra con motivo del eclipse solar del 12 de agosto, se han podido ver pancartas con los mensajes 'Mejora de las condiciones laborales' y 'La administración nos eclipsa'.

Varias de las personas concentradas han portado gafas homologadas para la visualización del eclipse con el objetivo de transmitir que "si la ciudadanía va a mirar al cielo el próximo 12 de agosto, también es el momento de mirar hacia quienes, cada día, protegen nuestro patrimonio natural desde el suelo".

En declaraciones a los medios de comunicación, Isabel Artieda, en representación de los sindicatos convocantes, ha afirmado que "en estos momentos en los que llevamos unos meses de reivindicaciones, lo que queremos es dar visibilidad a un colectivo que ha requerido a la propia Administración que la mitad de ese colectivo esté trabajando y en marcha el día del eclipse, protegiendo el medio rural en una época de altísimo riesgos de incendios".

El objetivo, según ha continuado, también es "dar a conocer a la sociedad los trabajos que hacemos, que son variados y todos tienen relación con la fauna, con la flora, con los espacios naturales, con la caza, con la pesca, con el uso del fuego en la agricultura y en el medio forestal", y "dejar claro que es un colectivo necesario, imprescindible para Navarra".

Tras reclamar mejoras en las condiciones de trabajo y un incremento de plantilla, ha esperado "que este Gobierno por una vez oiga, escuche y ponga en marcha las medidas" que se solicitan.

Artieda ha explicado que las principales reivindicaciones del colectivo son la creación de 17 plazas, "que es a lo que obliga el Plan director"; medidas de conciliación, con "flexibilidad de entrada y salida para atender a la conciliación familiar"; y "una serie de medidas de condiciones laborales que incluyen un incremento salarial".

"Vamos a hacer una excepción con el día del eclipse, entendiendo que es un día histórico en ese sentido, que estamos en una época de riesgo máximo de incendios, y que por más que el Gobierno ha habilitado unas zonas donde poder ir, ya sabemos que las personas no siempre atienden a la norma", ha apuntado.

En este sentido, ha remarcado que su trabajo principal el día del eclipse será "estar vigilantes en el medio rural, en caminos, en espacios protegidos, en espacios naturales", para conseguir "entre todos y todas minimizar los riesgos y que no haya, por ejemplo, incendios".

En respuesta a los medios de comunicación sobre la interlocución con el Gobierno de Navarra, Artieda ha respondido que "justamente hoy nos ha llegado un correo de la dirección del Servicio para mantener una reunión". "El orden del día de la reunión es que el departamento nos va a informar de las gestiones que ha hecho para conseguir estas reivindicaciones. Así que esperemos que nos den buenas noticias, y si no, pues seguiremos con las movilizaciones y tendremos que pensar en un paso más", ha indicado.

En un comunicado, los sindicatos han considerado "imprescindible" que la Administración "reconozca la verdadera dimensión" del trabajo que desempeña el colectivo y lo dote de una plantilla "suficiente, una adecuada planificación de los servicios y los recursos necesarios para afrontar con garantías acontecimientos de gran impacto como el eclipse".

Los sindicatos han añadido que "esta reivindicación no responde únicamente a una necesidad puntual, sino que forma parte de una demanda sostenida en el tiempo para mejorar las condiciones laborales y fortalecer un servicio público que resulta estratégico para Navarra".