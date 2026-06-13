La Guardia Civil colabora en la vigilancia y control de las quemas agrícolas y forestales en Navarra

Un agente de la Guardia Civil inspecciona un terreno calcinado. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra, en el marco de sus competencias de protección de la naturaleza y seguridad ciudadana, ha reforzado los dispositivos de vigilancia y control sobre el uso del fuego en todo el suelo no urbanizable de la Comunidad foral.

Estas actuaciones, realizadas en colaboración con el personal del Guarderío de Medio Ambiente y el resto de Policías, tienen como objetivo velar por el cumplimiento de la normativa vigente. Los agentes vigilarán de forma especial que todas las actividades agrícolas y silvícolas que empleen el fuego cuenten con la preceptiva autorización o declaración responsable previa, "evitando así prácticas negligentes que puedan originar siniestros en el patrimonio forestal de la región".

La Guardia Civil recuerda que la normativa actual establece una zonificación territorial y climática en Navarra, limitando las condiciones operativas de las quemas autorizadas, las cuales deben extinguirse completamente dos horas antes de la puesta del sol y suspenderse de inmediato ante la presencia de viento fuerte.

Se inspeccionará que los responsables dispongan en el lugar de los medios de extinción obligatorios, tales como mochilas sulfatadoras de al menos 15 litros o franjas cortafuegos labradas de un mínimo de ocho metros de anchura en el caso de la eliminación de rastrojos. Las patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y de las unidades de seguridad ciudadana incidirán en el control de las restricciones relativas a la circulación de vehículos a motor por pistas forestales, la prohibición de arrojar colillas desde las ventanillas y el uso recreativo de barbacoas o utensilios como el 'camping-gas', cuya prohibición estival es absoluta en los espacios abiertos de la zona sur.

Además, la Guardia Civil ha instado a los profesionales a "revisar minuciosamente" los motores de cosechadoras y empacadoras para evitar chispas y a respetar la prohibición horaria nocturna de uso de maquinaria pesada. A los propietarios de fincas a mantener perímetros limpios de maleza y a labrar las fajas de seguridad en las pajeras. Y a la ciudadanía a abstenerse de emplear material pirotécnico en áreas vulnerables y a retirar todos sus residuos del medio natural.

La Guardia Civil de Navarra ha llamado a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana para comunicar de manera inmediata a través del teléfono de emergencias de Guardia Civil 062 y en el de SOS Navarra-112 cualquier indicio de humo o conato de incendio, "ya que la detección temprana es vital para evitar una catástrofe".

La comisión de infracciones o el incumplimiento de las condiciones técnicas y administrativas recogidas en la Orden Foral reguladora, además de acarrear sanciones administrativas, podría dar lugar a responsabilidades de carácter civil o penal si se constatara negligencia grave o intencionalidad en el origen de las llamas, poniendo en peligro tanto los ecosistemas navarros como la integridad física de las personas.