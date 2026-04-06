Guardia Civil desplegará un dispositivo especial de seguridad con motivo de la segunda etapa de la Itzulia

Imagen de archivo de un dispositivo especial de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil desplegará un dispositivo especial de seguridad con motivo de la celebración de la segunda etapa de la carrera ciclista Itzulia Basque Country 2026, que discurrirá este martes por Navarra.

Según han informado desde el Instituto Armado, la etapa, considerada "la prueba ciclista más relevante que se celebrará en Navarra durante el presente año", contará con un recorrido aproximado de 165 kilómetros, con salida prevista a las 13.03 horas desde Pamplona y finalización estimada pasadas las 17 horas en las Cuevas de Mendukilo.

Durante el desarrollo de la prueba, la Guardia Civil desplegará un dispositivo compuesto por más de un centenar de agentes pertenecientes a distintas especialidades.

Entre ellos, efectivos de Seguridad Ciudadana de las compañías territoriales afectadas, agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), especialistas TEDAX-NRBQ en coordinación con el servicio cinológico, unidades USECIC de Navarra y Guipúzcoa, así como personal de Fiscal y Fronteras con el equipo PEGASO para el control de amenazas aéreas mediante drones.

Asimismo, el operativo contará con la participación de aproximadamente medio centenar de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra integrados en la Unidad Móvil de Seguridad Vial (UMSV), de los cuales 30 actuarán como motoristas encargados de la regulación dinámica del tráfico y acompañamiento de la prueba.

El dispositivo tendrá como principal objetivo "garantizar la seguridad y la movilidad de la circulación en todas las vías afectadas por el recorrido, proporcionando protección a los corredores, a los vehículos de organización y apoyo, así como al público asistente y al resto de usuarios de la vía".

Para ello, se establecerán medidas específicas de regulación del tráfico, incluyendo cortes progresivos de la circulación en sentido contrario al paso de la prueba y cortes totales durante el tránsito del pelotón, restableciéndose la circulación una vez finalizada el paso de la carrera, "conforme a los protocolos establecidos para este tipo de eventos deportivos".

La etapa discurrirá por numerosas localidades navarras y por vías principales de la red foral, incluyendo tramos urbanos iniciales en Pamplona y carreteras como la NA-700, NA-7330, NA-120 o NA-2410, entre otras, así como accesos de especial complejidad como la subida final a las Cuevas de Mendukilo, "donde se prevé una notable afluencia de público".

La Guardia Civil recomienda a los ciudadanos que tengan previsto desplazarse por las vías afectadas que planifiquen sus itinerarios con antelación, sigan en todo momento las indicaciones de los agentes y extremen la precaución durante el desarrollo de la prueba.