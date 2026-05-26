Guardia Civil destruye más de 800 armas intervenidas en distintas operaciones en Navarra

PAMPLONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil de Navarra, a través de la Intervención de Armas y Explosivos, ha destruido más de 800 armas de distintas categorías dentro de las actuaciones periódicas contempladas en el Plan Integral de Control de Armas de Fuego (PICAF).

Según han informado desde el Instituto Armado, la actuación ha permitido eliminar de forma definitiva armas de fuego, armas blancas y armas prohibidas procedentes de intervenciones relacionadas con infracciones penales y administrativas, así como de procedimientos judiciales y entregas voluntarias realizadas por particulares.

Entre estas últimas se encuentran armas depositadas tras el fallecimiento de sus titulares, la pérdida de vigencia de licencias o el cese de la actividad de sus propietarios.

La destrucción del armamento se ha realizado mediante el sistema de fundición, procedimiento que "garantiza la completa inutilización de las armas y evita cualquier posibilidad de recuperación o reutilización posterior".

Con este tipo de actuaciones, Guardia Civil persigue "reforzar el control sobre el armamento y prevenir su posible desvío al mercado ilícito, evitando igualmente la recuperación de armas inutilizadas o la transformación de determinados dispositivos en armas de fuego operativas".

El Plan Integral de Control de Armas de Fuego (PICAF) forma parte de las medidas preventivas desarrolladas por la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana y control de armas, realizándose periódicamente actuaciones de inspección, control, depósito y destrucción de armamento en toda España.