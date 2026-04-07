La Guardia Civil detiene a cuatro personas y bloquea una ruta de tráfico de drogas desde Euskadi hacia Navarra

Imagen de la droga y el dinero incautados por la Guardia Civil. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ÁLAVA

BILBAO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del País Vasco y de Navarra, en el marco de la Operación 'Biboteak', ha procedido a la detención de dos personas en Navarra y dos en Bizkaia, y ha bloqueado una ruta de tráfico de drogas desde Euskadi hacia la Comunidad foral.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Álava, dos de los detenidos fueron arrestados en plena transacción de drogas destinadas a una localidad navarra y se ha retirado del mercado ilegal un kilogramo de Sulfato de Anfetamina (speed), un kilogramo de hachis y 100 gramos de cocaína.

Previamente, los encargados de la investigación habían filmado la entrada de uno de los detenidos en la vivienda desde la que se distribuía la droga perteneciente a un varón de 76 años, desde donde salió con destino a la localidad de Mendigorria (Navarra), lugar donde fue interceptado junto al receptor de los tres tipos de droga mencionados en plena transacción.

Las diligencias se pusieron a disposición de la Sección Civil y de Instrucción -Plaza 1- de Tafalla quien decretó la entrada y registro en la vivienda donde se almacenaba la droga. Según han indicado, de dicho registro resultó la detención de la pareja que vivía en la vivienda y que guardaba de las sustancias ilegales.

En el registro domiciliario, la Guardia Civil se incautó de 22 kilos de Sulfato de Anfetamina (speed), 2,5 kilos de cocaína, 3 kilos de hachis así como 75 gramos de marihuana y 25 gramos de 'Cocaína rosa' o 'tusi', que "a pesar de su nombre no se trata de cocaína, sino de una amalgama de diferentes tipos de sustancias" como la ketamina, éxtasis, cafeína y otras, que según han alertado, tienen un resultado "impredecible" en su consumo y "serios daños a la salud" del consumidor.

Asimismo se han puesto a disposición judicial tres vehículos, varios terminales móviles y 38.600 euros en metálico y con esta intervención se ha eliminado una de las rutas de entrada regular de diferentes tipos de drogas en Navarra procedente de Bizkaia.