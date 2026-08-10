Una guardia civil fuera de servicio auxilia a un hombre inconsciente que sufría convulsiones en Tudela

Foto de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una agente de la Guardia Civil de Navarra ha auxiliado en Tudela a un hombre de 65 años, que se encontraba inconsciente y comenzó a vomitar y a sufrir convulsiones mientras permanecía sentado en una silla de la terraza de un establecimiento.

Los hechos se produjo cuando la agente, que se encontraba fuera de servicio, observó cómo el hombre perdía el conocimiento y comenzaba a vomitar y a convulsionar. La agente intervino, colocando al hombre en posición lateral de seguridad con el objetivo de mantener despejadas las vías respiratorias y evitar una posible aspiración del vómito. A continuación, permaneció junto a él, controlando su estado y sus constantes hasta la llegada de los servicios sanitarios de emergencia.

La intervención se desarrolló, además, en presencia de varias personas, entre ellas menores, por lo que la agente trató de preservar el entorno mientras continuaba atendiendo al hombre hasta la llegada de los profesionales sanitarios, explican desde la Guardia Civil.

Una UVI móvil se desplazó hasta el lugar y, tras prestar una primera asistencia al hombre, lo trasladó con vida a un centro hospitalario. El hombre, de 65 años y que había sufrido un ictus, falleció unas 18 horas después, informan desde la Benemérita.