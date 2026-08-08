Guardia Civil de Navarra diseña un dispositivo especial de seguridad con motivo del eclipse solar del 12 de agosto

PAMPLONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil de Navarra ha diseñado un dispositivo especial de seguridad con motivo del eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, "un acontecimiento astronómico excepcional que atraerá a miles de personas a distintos puntos de la Comunidad foral para contemplar un fenómeno que no se observaba de forma total en Navarra desde 1905".

El dispositivo, según han informado desde la Guardia Civil, ha sido diseñado para "garantizar la seguridad ciudadana, facilitar la movilidad y ofrecer una rápida respuesta ante cualquier incidencia que pudiera producirse durante la jornada".

El eclipse total cruzará el norte y el centro de la Península Ibérica y podrá observarse íntegramente desde 141 municipios navarros, convirtiendo durante unos instantes el día en noche poco antes del atardecer.

En Navarra, el fenómeno comenzará alrededor de las 19.32 horas, alcanzando la totalidad entre las 20.28 y las 20.29 horas, siendo la Ribera la zona donde el eclipse será visible durante más tiempo, con una duración que podrá alcanzar hasta 1 minuto y 27 segundos, dependiendo del municipio.

Ante la previsión de una elevada afluencia de visitantes y vehículos, especialmente hacia las zonas de observación situadas en la Ribera, el dispositivo contará con la participación de distintas especialidades de la Guardia Civil, que reforzarán la vigilancia preventiva y visible en las principales vías de comunicación, los accesos a los puntos oficiales de observación y aquellos espacios donde se prevé una mayor concentración de personas.

En el operativo participarán efectivos de Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, USECIC, Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), Equipo PEGASO de aeronaves no tripuladas (UAS), Servicio Aéreo y el resto de especialidades que pudieran resultar necesarias, con el objetivo de "facilitar la movilidad, prevenir la comisión de infracciones y garantizar una rápida capacidad de respuesta ante cualquier emergencia".

El operativo especial permanecerá activo desde las 14 horas del día 12 de agosto hasta las 06 horas del 13 de agosto, periodo durante el cual se reforzará la presencia de patrullas en las carreteras con mayor previsión de circulación y en los accesos a los puntos oficiales de observación, prestando especial atención a la prevención de retenciones, estacionamientos indebidos en arcenes y cualquier conducta que pueda comprometer la seguridad vial.

El dispositivo se desarrollará en "permanente coordinación" con el Área de Tráfico y Seguridad Vial de la Policía Foral, SOS Navarra, Bomberos de Navarra, Protección Civil y el resto de organismos implicados, "reforzando la colaboración institucional para ofrecer una respuesta integral durante todo el desarrollo del evento".

Los puntos oficiales de observación cuya vigilancia corresponderá a la Guardia Civil estarán ubicados en Buñuel, Cárcar, Cascante, Castejón, Corella, Fitero, Lodosa, Mendavia, Ribaforada y Viana, donde se reforzará la presencia preventiva de los agentes para facilitar la movilidad, prevenir retenciones y garantizar la seguridad de los asistentes.

Con motivo de este acontecimiento, la Guardia Civil recomienda planificar los desplazamientos con antelación, consultar el estado de las carreteras, evitar los viajes innecesarios en los momentos de mayor afluencia, estacionar únicamente en lugares habilitados y no detener nunca el vehículo en arcenes o zonas no autorizadas para observar el eclipse, ya que estas conductas generan un grave riesgo para la seguridad vial.

Asimismo, aconseja acudir con suficiente agua, combustible y los suministros necesarios ante la posibilidad de retenciones prolongadas.

Desde el punto de vista de la seguridad personal, únicamente deben utilizarse gafas homologadas conforme a la norma ISO 12312-2 para observar directamente el sol durante las fases parciales del eclipse.

No deben emplearse gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados, discos compactos ni otros filtros improvisados, ya que no ofrecen protección frente a la radiación solar y pueden provocar lesiones oculares irreversibles. Del mismo modo, no debe observarse el eclipse mediante cámaras, prismáticos o telescopios sin los filtros específicos homologados.

La Guardia Civil recuerda igualmente que el uso recreativo de drones deberá ajustarse en todo momento a la normativa vigente sobre aeronaves no tripuladas, evitando especialmente el sobrevuelo de concentraciones de personas y respetando las restricciones temporales que pudieran establecerse durante el dispositivo.

La Guardia Civil destaca igualmente la importancia de protegerse frente a las altas temperaturas, mantenerse correctamente hidratado, utilizar protección solar y prestar especial atención a menores, personas mayores y otros colectivos vulnerables.

También recomienda respetar el entorno natural, no abandonar residuos, no invadir terrenos agrícolas o fincas privadas y extremar las precauciones para prevenir incendios forestales, evitando estacionar sobre vegetación seca o bloquear pistas y accesos utilizados por los servicios de emergencia.

Asimismo, recuerda la prohibición de encender fuego en aquellos lugares donde exista restricción y la necesidad de mantener despejados todos los accesos que puedan ser utilizados por los servicios de emergencia.